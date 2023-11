La Junta «trabaja con ilusión» por un acuerdo con el Gobierno sobre Doñana

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que todo el gobierno andaluz "trabaja con toda la ilusión del mundo" para poder alcanzar "lo antes posible" un acuerdo con el Gobierno de España en torno al problema de los agricultores cuyas tierras quedaron fuera del 'Plan de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana', aprobado en 2014.

Así ha respondido a preguntas de los periodistas en Almería, donde junto a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha presentado los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024.

En primer lugar, el consejero ha querido dejar claro que "hay una partida presupuestaria, adquisición de terrenos en el entorno del Parque Nacional de Doñana, que es la cantidad de recursos autofinanciados que la Junta de Andalucía va a destinar para la compra de la finca 'Veta La Palma' que ya anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno", y, por lo tanto, "tenemos que desvincular esa partida de la negociación que actualmente estamos manteniendo con el Gobierno de España".

De esta manera, ha explicado a continuación que "prácticamente el Gobierno de Andalucía al completo está inmerso en la negociación para conseguir un acuerdo que desbloquee el problema de los agricultores de la corona forestal de Doñana", toda vez que ha añadido que "de manera muy especial está la consejera de Agricultura, el consejero de la Presidencia y estoy yo mismo".

"Les puedo garantizar que estamos trabajando con toda la dedicación y la ilusión del mundo para poder alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España y alcanzarlo lo antes posible", pero "lo cierto es que a día de hoy ese acuerdo todavía no existe", ha manifestado el consejero, quien ha agregado que no se ve en la facultad de decir "si vamos a tener acuerdo o no".