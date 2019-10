La Junta trabaja en el primer plan de control de tsunamis del litoral andaluz

La Junta de Andalucía trabaja en el primer plan para el control de los posibles riegos provocados por un tsunami en su litoral. Es la primera vez que se pone en marcha algo semejante en la costa andaluza, dentro del Plan de Playas Seguras, una iniciativa destinada a aumentar la seguridad y coordinación de emergencias tanto en playas como en otras zonas de baño marítimas.

Los detalles, todavía generales, los ha dado en Huelva el director general de Emergencias y Protección Civil, de la Junta de Andalucía, Agustín Muñoz, en la clausura del I Congreso Internacional de Catástrofes Intervenciones Especiales y Emergencias, donde ha dicho que se han dado los primeros pasos ante el riesgo de tsunami en la costa andaluza, “algo que no se había trabajado hasta el momento en la comunidad”.

Ha indicado que se ha solicitado a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias información detallada sobre el análisis de este riesgo elaborado a nivel nacional con información de las distintas regiones a fin de avanzar en el homónimo para la comunidad autónoma andaluza.

En esta misma línea, el Servicio de Protección Civil autonómico ha solicitado a Copernicus - el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea que ofrece servicios de información basados en datos de observación de la Tierra por satélite y en datos in situ (no espaciales) - un Risk and Recovery Mapping, concretamente, un análisis ante el riesgo de tsunami en la costa andaluza similar al realizado por el mencionado programa europeo para la costa italiana.