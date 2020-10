La Junta ve «muy probable» limitar la movilidad en sus provincias

Marín ha subrayado que la situación sanitaria actual de Andalucía es "muy complicada" , al igual que "en el conjunto de España y en algunos países de nuestro entorno, como Francia, que incluso hoy mismo anuncia la posibilidad de volver a un confinamiento", y "ante esa situación hay que tomar decisiones" que desde la Junta entienden que "no pueden venir del ámbito político".

"En definitiva, todas las herramientas que en un sistema democrático como el nuestro se tendrían que estar poniendo en valor y utilizando en este momento no se está haciendo", según ha lamentado Marín, que ha dicho echar "de menos esa coordinación entre la ministra y los consejeros de Turismo de las diecisiete comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, porque este es un problema de todos".

Así, ha indicado que, por ejemplo, si la Comunidad de Madrid "decide hoy cerrar", la limitación de la movilidad "ya no será ni siquiera un problema que podamos crear o que se cree por una decisión que se tome en Andalucía", y "por eso echamos de menos esa falta de coordinación que el Gobierno de España tenía que tener a través de todas las herramientas que afortunadamente hay en nuestro país", como las conferencias interterritoriales en el sector turístico, las conferencias de presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera, según ha enumerado.

Por eso "tendremos la obligación de protegernos, no queda otra, y creo que cualquier ciudadano o empresario lo entiende, aunque no es fácil", según ha comentado Juan Marín, quien ha aclarado que, tras la reunión del comité de expertos, la Junta reunirá a su Gabinete de Crisis, donde "se tomará la determinación" que sea "y se comunicará en el caso de que así sea".

No obstante, el vicepresidente de la Junta ha matizado que "en este momento de lo que estamos hablando, al menos lo que se plantea inicialmente, es la posibilidad de que Andalucía cierre su perímetro a lo largo de este próximo fin de semana por una cuestión evidente ", y es la del agravamiento de la presión hospitalaria en la comunidad, que se acerca al "umbral" de ingresos --unos 2.700-- que se registró en el pico de la pandemia "a finales del mes de marzo", según ha recordado, y se podría llegar "incluso a las 3.000" hospitalizaciones "en un corto plazo de tiempo", y "antes de lo esperado, porque todavía no ha llegado el frío ".

Por otro lado, preguntado sobre la posibilidad de ajustar el horario del cierre de los establecimientos hosteleros por la noche, el vicepresidente y consejero de Turismo ha defendido que los hosteleros en Andalucía especialmente "son conscientes del esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la Junta por mantener la actividad productiva y los negocios abiertos el mayor tiempo posible", frente a "otras comunidades que ya han cerrado la hostelería".

"Aquí estamos intentando hacer compatible esa actividad", porque los hosteleros "tampoco son los culpables de los contagios, igual que no lo es el sector turístico, la movilidad, cualquier actividad productiva o el sistema educativo", según ha añadido el vicepresidente antes de apostillar que "los contagios se producen en la mayoría de las ocasiones porque no respetamos las normas de convivencia".

En esa línea, ha considerado que lo necesario ahora es "concienciar a la ciudadanía" acerca del "distanciamiento social, las medidas de protección", de "ser capaces de entender en este momento que tenemos que intentar evitar saturar nuestro sistema sanitario cuando no es estrictamente necesario".

Además, sobre el horario de cierre de bares y restaurantes, Marín ha recordado que "los turistas internacionales cenan a las siete de la tarde", y en Andalucía "podemos acostumbrarnos durante unos meses a determinado tipo de actividades", porque "seguro que cualquier ciudadano puede cenar a las nueve y media o diez de la noche, y no hace falta que lo haga a las once u once y media de la noche".

Ha agregado que "lo que sí se protege con el toque de queda y el cierre temprano" de establecimientos es que "muchísimas personas no estén haciendo botellones en la calle u otro tipo de actividades que sí están provocando un gran número de contagios", según ha indicado Marín, que ha concluido mostrándose "seguro de que los hosteleros lo entienden perfectamente", y "lo que vamos a intentar es que siga siendo compatible la actividad económica con la preservación de la salud".