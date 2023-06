La ONCE deja un Sueldazo de medio millón de euros en 20 años en Andalucía

Un vecino o vecina del barrio de Fuente Olletas de Málaga capital se ha llevado este pasado sábado, 3 de junio, el mayor premio que ofrecen los Sorteos de Fin de Semana de la ONCE, dotado con 300.000 euros al mes y 5.0000 euros al mes durante 20 años, que suma un premio de un millón y medio de euros.

La suerte la ha dado Diego Sánchez, vendedor de la ONCE desde 2015, que suele vender en calle Larios pero ayer vendió en la calle Cristo de la Epidemia en el barrio de Fuente Olletas. Sánchez solo dio un premio pero fue la serie agraciada con el mayor premio a través del TPV por el que el cliente elige el número que quiere jugar.

"Apenas he dormido esta noche, es una alegría muy grande", ha asegurado este domingo. "A alguien le he arreglado la vida, de vedad que sí", afirma. "Nos pasamos (los vendedores de la ONCE) todo el día diciendo a la gente que hoy vamos a dar el premio, venga que te lo vas a llevar --añade--, y cuando llega el día no te lo crees. Es que no me lo creo todavía".

El sorteo de la ONCE de este sábado, que estaba dedicado a la Feria del Libro de Madrid, ha dejado otros 200.000 euros en premios en la localidad cordobesa de Rute, donde Asunción Piedra vendió otros diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno y ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros a las cinco cifras respectivamente en Málaga capital, Sevilla y Ubrique (Cádiz), por lo que, en total, ha repartido 1.760.000 euros en Andalucía. El resto de los premios han ido hasta la Comunidad Valenciana, Asturias y Cataluña.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este martes, 6 de junio, un bote de 73 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.