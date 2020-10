La ONCE riega de millones Andalucía con el cupón del miércoles

Un vecino o vecina de la localidad granadina de Otura se ha llevado La Paga que ofrece la ONCE en sus sorteos diarios de lunes a jueves dotada con 3.000 euros al mes durante 25 años, que suman 900.000 euros. En total, el sorteo de la ONCE de ayer miércoles ha repartido 1.250.000 euros entre diez vecinos de la Vega de Granada y 2,3 millones de euros entre las provincias de Granada, Córdoba y Málaga. El número premiado es el 30140 / La paga: 022.

En Otura, el sorteo de la ONCE de ayer miércoles ha repartido un total de 1.250.000 euros entre diez vecinos del municipio de la Vega granadina, La fortuna la ha dado Fausto Benítez, vendedor de la ONCE desde 2002, en su punto de venta ubicado en la calle Vizconde de Rías, en el centro del pueblo. Allí le conocen todos los vecinos porque lleva viviendo en Otura más de 40 años y vendiendo en el mismo lugar, muy cerca de una sucursal bancaria, desde hace 10. Y es uno de los dos vendedores que la ONCE tiene en la localidad granadina. “Me está cayendo la tremenda de felicitaciones y llamadas de teléfono, llevo toda la noche sin dormir desde que vi el sorteo”, decía esta mañana. “Es que aquí somos todos gente trabajadora y con la que está cayendo ahora mismo... es una alegría muy grande para todos, pero sobre todo para mí”, contaba entre felicitaciones de sus vecinos. “No pensaba que fuera a dar un premio tan grande –reconoce-, pero sobre todo pienso en mis clientes. Yo me he casado aquí, vivo aquí y es una emoción muy grande”, concluye.