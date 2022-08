La sequía fuerza a los municipios a restringir el consumo de agua

Una de las comunidades autónomas más afectadas por la sequía es Galicia, lo que ha llevado a los ayuntamientos de Pontevedra de Poio, Sanxenxo, Marín, Bueu y Pontecaldelas a prepararse para un empeoramiento y un eventual estado de alerta que implicaría el corte nocturno del suministro de agua.

Ante esta situación, los alcaldes de las seis localidades pontevedresas han acordado cerrar los grifos de lavapiés y duchas en las playas, prohibir el relleno de piscinas, el baldeo de las calles o los lavados de coches, así como buscar y detener posibles fugas de agua en la red de abastecimiento.

La prolongada situación de sequía también ha provocado que algunos municipios de la provincia de Ourense hayan publicado bandos para informar de que quedan prohibidos usos que no sean los esenciales, como cocinar y el aseo personal e incluso, en algún caso puntual, advierten de multas en caso de incumplir estas obligaciones.

Los ayuntamientos de orensanos de Baltar y Boborás han prohibido el uso del agua para regar jardines, huertas y fincas, llenar piscinas, lavar coches o cualquier tipo de vehículo, bajo advertencia de multa.

El ayuntamiento de Baltar ha advertido de la "extraordinaria" situación derivada de la prolongada sequía, lo que ya ha provocado que haya pozos secos.

De hecho, el alcalde de esta localidad, José Antonio Feijóo, no descarta adoptar otras medidas como revisar los manantiales, vigilar que no se riegue o instalar contadores en los pueblos donde no hay.

"Aquí nunca tuvimos problemas de abastecimiento de agua, siempre hubo agua, procedente de las captaciones de la sierra, situadas a unos mil metros de altura, y, como la de Serra do Larouco, este año están prácticamente inservibles", ha explicado.