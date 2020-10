Las Policías Locales de toda Andalucía controlan ya a los vecinos que deben guardar cuarentena

Eran un clamor de los alcaldes, porque a estas alturas, con las tasas de positivos cada día por las nubes, no bastaba con las campañas de concienciación ni con los consejos institucionales. En los Ayuntamientos -en la mayoría de los casos con escasa dotación de policías locales- querían saber con nombres y apellidos cuáles eran los vecinos que habían dado positivos, porque así sería mucho más fácil un control real. A partir de ahora ya lo saben, aunque los datos exactos no llegan a los Ayuntamientos, sino exactamente a los jefes de la Policía Local, que en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos han tenido que firmar un documento de confidencialidad para que hagan uso de estos datos de forma estrictamente confidencial y únicamente con fines de Salud Pública. En el caso de que el Ayuntamiento en sí no disponga de Policía Local, dicha información se coordina a través de la Subdelegación del Gobierno.

Para los Ayuntamientos, este acuerdo que ha sido posible después de varias reuniones la semana pasada entre la propia Consejería de Salud y Familias de la Junta y la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias), que eran desde hacía tiempo conscientes de la necesidad de una mayor coordinación entre la administración autonómica y las entidades locales en la lucha contra el coronavirus.

Este control se realizaba ya de forma aleatoria en casos concretos de especial riesgo, pero ahora se ha generalizado y los alcaldes, conscientes de que sus Policías Locales controlan qué vecinos en concreto han dado positivo en coronavirus, han sentido cierto alivio, porque la lucha es ahora un poco menos a ciegas. Las Jefaturas disponen ya de datos muy básicos de esos vecinos, los suficientes para velar, también de forma aleatoria pero concreta, por el cumplimiento de las medidas de aislamiento, junto al resto de medidas aprobadas de Salud Pública.

Para poder trasladar esta información de manera periódica, se ha puesto en marcha por parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) la aplicación móvil APEX, gracias a la cual las delegaciones territoriales pueden informar de forma periódica a los policías locales de los vecinos que deben cumplir aislamiento en cada municipio.