Las protectoras de animales prevén un aumento de abandonos tras el Estado de Alarma

En plena desescalada hacia la “nueva normalidad”, las asociaciones y protectoras de animales muestran su preocupación ante el posible aumento del abandono de mascotas tras el Estado de Alarma. Si bien es cierto que han descendido las denuncias por abandono, se prevé que la vuelta a la rutina de las familias hará imposible la dedicación plena a las mascotas en la misma medida en la que se ha hecho durante las semanas de confinamiento.

Para Estrella Guerrero, presidenta de la protectora de animales Arca de Noé de Sevilla, una de las preocupaciones se centra en los cambios que pueden sufrir los perros adoptados durante estos meses debido a la reincorporación de las familias al trabajo. “Cuando las familias vuelvan a sus rutinas, dejarán de prestarle la misma atención a sus mascotas, estas no lo entenderán y se sentirán estresadas”, expone Estrella. “Hay familias que ahora pasan todo el tiempo en casa con teletrabajo o afectadas por un ERTE, pero volverán al trabajo y el perro dejará de ver a su familia durante más de ocho horas”, añade.

Por ello, desde la asociación aconsejan a los dueños que comiencen a trabajar con sus mascotas para prevenir problemas de comportamiento y sentimientos de soledad. Entre los consejos destacan incrementar el tiempo en los paseos, acostumbrar al perro a estar solo en casa y practicar juegos olfativos para trabajar la mente.

Paralización de adopciones y acogidas

Debido a la situación actual y a la imposibilidad de conocer el ambiente en el que vivirán las mascotas, las protectoras como Arca de Noé o Arca Sevilla no están llevando a cabo adopciones y acogidas de animales durante el confinamiento. “Nosotros hacemos un estudio previo de la familia, y para que la adopción sea segura hay que visitar y conocerla en su rutina habitual, algo inviable durante el Estado de Alarma”, aclara Estrella.

Por su parte, Adela Ferrari, voluntaria de la Asociación para el Respeto y el Cuidado de Animales (Arca), comenta que, al principio del Estado de Alarma, recibieron muchas peticiones de acogida, pero no están realizando entregas de adopción al tratarse de un proceso más complicado. “La persona interesada debe rellenar un formulario y hacer una entrevista presencial, porque lo que nos interesa saber son, sobre todo, las condiciones en las que vivirá el animal y quién se hará cargo cuando la persona se vaya de vacaciones”, expone.

Asimismo, Adela explica que la prohibición de viajar ha provocado que más de veinte animales ya adoptados por familias de Alemania o Bélgica permanezcan todavía en los refugios. “Aparte de que les están “robando” tiempo con sus familias, no sabemos todavía cuándo van a poder viajar”, comenta Adela. “Además, siguen llegando animales y probablemente no podamos seguir recogiéndolos porque ahora no tenemos sitio”, añade.

Pacto de Estado contra el Maltrato Animal

El Dr. Juan Ignacio Codina, portavoz y cofundador del Observatorio Justicia y Defensa Animal explica a El Correo de Andalucía que la declaración del Estado de Alarma coincidió con la presentación en el Congreso de los Diputados de un Pacto de Estado contra el Maltrato Animal. Dicho pacto incluye medidas para reforzar la lucha contra el maltrato y abandono, entre las que destaca la reforma del Código Civil para que los animales dejen de ser considerados “cosas”, la creación de una Ley Integral de Protección Animal aplicable en todo el territorio español, y el establecimiento de un Registro Nacional para que los maltratadores reincidentes no puedan tener animales a su cargo o comercializar con ellos, evitando así posibles maltratos.

Asimismo, Juan Ignacio invita a reflexionar acerca del trato hacia los animales domésticos y sobre la necesidad de preservar el bienestar y los cuidados médicos de las mascotas. Desde el Observatorio reclaman desde hace años la reducción del IVA veterinario, ya que consideran que la salud de los animales tiene una incidencia directa en los humanos, y viceversa. “Los veterinarios también son autoridades sanitarias y sus consejos deben tenerse muy en cuenta”, sostiene Juan Ignacio. “La atención a los animales no es un lujo, por lo que no puede seguir estando gravado como si lo fuera”, añade.