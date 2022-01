Lluvia de euros en Andalucía con el cupón de la ONCE

El Sorteo de la ONCE de la víspera de Reyes ha llevado una parte de su fortuna a San Fernando, donde Juan Manuel Otero ha vendido 20 cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así 700.000 euros en la localidad gaditana.

Juan Manuel Otero, afiliado a la ONCE y vendedor desde 2015, llevó la suerte a la calle San Federico de San Fernando, donde ha repartido 20 premios de 35.000 euros, en su mayor parte a clientes del Bar Vito. “Estoy muy contento -decía en la mañana del Día de Reyes. Sobre todo, porque se lo he dado a gente humilde que lo necesitan, les he repartido la ilusión de los Reyes a personas que lo necesitan”, reitera. “Aunque aquí en la ONCE todos los días son noches de Reyes porque hay una ilusión grandísima. Y esa hay que tenerla todos los días”, subraya.

El cupón del sorteo de la ONCE del 5 de enero estaba dedicado al Puente La Salve de Bilbao y ha llevado el resto de premios a Castilla León y la Comunidad de Murcia.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

