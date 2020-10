Los arquitectos reclaman un rediseño «drástico» de las residencias de mayores

En este sentido, el secretario del CACOA y profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, José Carlos Babiano , destacó las iniciativas que “además de los profesionales, se desarrollan desde el ámbito de la Universidad, donde hay mucha preocupación e investigación al respecto con el fin de conseguir que los espacios en general, y en este caso el de los mayores en particular, sea más seguro”.

Estamos hablando de “ cambios drásticos en las formas de convivencia , que nos obligan a extremar el cuidado y la manera en que los espacios públicos cumplen su función pero también contribuyen a prevenir enfermedades, a mejorar y alargar la propia vida de los residentes y no se limiten a ser meros lugares donde recoger a nuestros mayores, dejándolos expuestos o indefensos”, aclara Noemí Sanchís.

La portavoz de los Arquitectos de Andalucía, pide ser más “ ambiciosos en la forma de pensar y valorar estos espacios , y no conformarse con una aparente accesibilidad universal, sino convertirla en una accesibilidad universal real , que incluya todo el conjunto de elementos que del diseño arquitectónico y urbanístico que sirve y protege a nuestros mayores, y a los profesionales que trabajan con ellos”.

Al debate pendiente sobre el envejecimiento de la población y cómo integrar a esas personas, que en muchos casos siguen estando plenamente activas y con facultades, se suma el “horizonte de incertidumbre que se nos presenta si no sabemos adaptar los tipos de residencias que necesitan los mayores”, explica Sanchís en referencia a la gran variedad de tipologías actuales: “Las de carácter público o privado, las residencias con apartamentos o cohousing sénior, etc.”, en todas ellas habrá que hacer importantes remodelaciones, pero también este cambio mentalidad se tiene que plasmar de forma rigurosa en los pliegos administrativos y en la normativa con tiempo suficiente para que los arquitectos tengamos capacidad de incluirlo en nuestros diseños”.

No pueden abordarse los protocolos de seguridad por el Covid-19 únicamente desde el control estricto de procedimientos que “hay que elaborar por parte de los arquitectos en escasos 15 días y no tienen en cuenta los propios espacios, muchas veces obsoletos o mal adaptados a los nuevos tiempos, de residencias que no cumplen con los criterios que hoy demandan las personas mayores y que, en muy pocos años, serán el mayor porcentaje de la población y requerirán cantidades ingentes de dinero y dedicación en su cuidado y atención”, concluye la pdte. del CACOA.