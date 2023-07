Los Ateneos andaluces, contra la censura de Vox

La Federación de Ateneos de Andalucía, que agrupa a 30 entidades de toda la comunidad autónoma, acaba de emitir un comunicado para postularse contra la censura. Aunque no se refieren explícitamente a las últimas peticiones de Vox de que se retiren determinadas obras teatrales como La villana de Getafe, de Lope de Vega, u Orlando, de Virginia Woolf, el escrito insiste en que “el ateneísmo andaluz luchará siempre por la libertad de expresión, convencido de que una cultura sin libertad no es cultura”. Y añade: “Cualquier ataque a la libertad nos encontrará siempre enfrente, defendiéndola con las armas que no son propias: la cultura, la libertad de pensamiento y la razón”.

El partido de Santiago Abascal ha llegado a pedir estos días que se eliminen de la programación pública incluso películas como Buzz Lightyear, de Pixar, porque aparecen dos mujeres besándose. En el caso de la obra de Woolf es por sus referencias explícitas a la homosexualidad, y en cuanto a la pieza teatral de Lope de Vega, porque, según el edil de Getafe, se colocaban un falo y una vagina de grandes dimensiones, lo que podía incomodar al público. En rigor, la obra de Lope aborda la diferencia de clases sociales entre ricos y pobres. La comedia se pregunta sobre la existencia de los prejuicios entre clases sociales y sobre la verdad de los sentimientos. La sociedad que aparece representada en La villana de Getafe está formada por dos mundos bien diferenciados, el de Getafe (la aldea, los olvidados) en pleno siglo XVII (la obra es de 1620) y el mundo del poder socioeconómico -de los grandes hombres de negocio-, al que es imposible acceder si no se pertenece a su élite. Nada nuevo bajo el sol, pero significativo que lo tratara el Fénix de los ingenios hace más de 400 años.

El comunicado de los Ateneos andaluces publicado hoy no ha querido señalar directamente a la censura practicada por Vox, pero se ampara en el artículo 6 de sus propios estatutos para “manifestar nuestra absoluta y rotunda disconformidad con los casos de censura que se están produciendo en España, donde se han cancelado obras de teatro y otras manifestaciones culturales”. Para los ateneístas, “no podemos mostrarnos indiferentes ante intolerables y antidemocráticas censuras, fruto de la ignorancia y la cerrazón, contra la cultura y la libertad, especialmente cuando estos actos emanan de instituciones públicas que deben ser ejemplarmente democráticas”.