«Los pacientes se sienten mucho más seguros en sus hogares que en los centros hospitalarios»

Alberto Pardal del Pozo es un empresario sevillano dedicado a servicios de asistencia sanitaria a domicilio. Su empresa Hogar Salud fue una de las distinguidas con los Premios TalenLAB, que reconoce los mejores proyectos de emprendedores y empresarios que han lanzado una actividad empresarial innovadora y única. Tiene amplia experiencia como experto en ofrecer cuidados a ancianos, especialmente necesitados en esta coyuntura de pandemia sanitaria. Es además personal sanitario y socio del Rotary Club de Sevilla.

P- Es usted un empresario joven (39 años) que se ha especializado en la asistencia sanitaria a domicilio, especialmente de personas mayores o con dificultades para moverse en casa. España es un país bastante envejecido, incrementándose en los últimos años la necesidad de una mayor atención a los ancianos.

R- A modo de introducción me gustaría matizar que Hogar Salud comenzó como una empresa tradicional de asistencia a personas mayores y, debido a la necesidad que detectamos en nuestros pacientes, no tuvimos más remedio que pivotar hacia un modelo tipo plataforma tecnológica del sector “Heath Care Service”. Gracias al trabajo de todo el equipo de Hogar Salud, al apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, a la aceleradora StartupLabs del Bussines Angel Tom Horsey y a la financiación obtenida a través del Ministerio de Industria y Comercio (ENISA), hemos podido dar viabilidad al proyecto. Esto nos ha permitido evolucionar hacia un modelo tipo startup que proporciona cuidados sanitarios a domicilio de manera personalizada on demand, en función a las necesidades de cada paciente.

En cuanto a su pregunta, en España los datos demográficos indican que el número de personas dependientes se duplicará en los próximos diez años, desde el millón de personas actual hasta los 2.1 millón de habitantes según los datos de la Unión Europea. Somos el segundo país más longevo del mundo tras Japón.

P- ¿Qué servicios de atención domiciliaria presta su empresa?

R- Actualmente disponemos de manera operativa de tres unidades asistenciales, las cuales se pueden contratar desde nuestra plataforma enfermería, podología y fisioterapia. Además, nos encontramos analizando la incorporación de nuevas especialidades sanitarias que cubran la necesidad de los pacientes que se registran en la plataforma.

P- En cuanto a los cuidados sanitarios a domicilio de manera personalizada que usted ha comentado, ¿qué beneficios aportan a los pacientes que son atendidos en sus propias casas?

R- Como ya he indicado, los pacientes se sienten mucho más seguros en sus hogares que en los centros hospitalarios. Esta seguridad hace que descansen mejor, disminuyen los casos de desorientación, se mantienen las relaciones familiares, etcétera. Es importante señalar los numerosos casos de desorientación que sufren, sobre todo las personas mayores hospitalizadas frente a los casos que se dan en los domicilios. Episodios de desorientación que a veces precisan de medicación para controlarlos. Si a todo esto añadimos los cuidados sanitarios profesionales, nos encontramos que para muchos pacientes, los periodos de recuperación son mucho más cortos en los domicilios que en los hospitales, principalmente personas mayores.

P- Demencia, Parkinson, Alzheimer, rehabilitación de ictus, postoperatorios y otras dolencias crónicas son cada vez más frecuentes entre la población mayor de 65 años. ¿Cuáles son los servicios domiciliarios más demandados por la tercera edad?

R- Los servicios más demandados son aquellos para personas inmovilizadas o grandes discapacitados, pacientes en situación terminal con necesidad de cuidados paliativos, personas con alta hospitalaria necesitadas de cuidados a domicilio, personas con patología de baja prevalencia que precisan de abordaje específico y diferenciado, personas con enfermedades crónicas, personas con déficit de autocuidados/autonomía con ausencia de apoyo o apoyo inadecuado en su entorno... . En general, cualquier tipo de asistencia de cuidados de enfermería a domicilio.

P- ¿Cómo ha afectado el Covid-19 en la asistencia sanitaria a domicilio?

R- La crisis del Covid-19 ha hecho más evidente la necesidad de ofrecer un enfoque asistencial dirigido al domicilio, tanto a nivel público como privado. La inversión en proyectos relacionados con este nuevo paradigma en la relación asistencial ha crecido exponencialmente y todo indica que va a seguir creciendo en los próximos años.

P- Por tanto, cada vez habrá una mayor demanda de estos profesionales, de cuidadores sanitarios a domicilio. Además de la necesaria cualificación académica y la empatía con los pacientes, ¿qué aptitudes son necesarias para trabajar en esta especialidad?

R- Los profesionales que trabajamos a domicilio debemos tener una gran capacidad de adaptación, mentalidad abierta y carisma, así como empatía e implicación en ayudar al paciente. Trabajamos en las casas de nuestros pacientes y, como todos sabemos, cada casa es un mundo. El trato con la familia es mucho más estrecho que en los centros hospitalarios, sin olvidar que estamos tratando a personas enfermas o con un alto grado de dependencia, por lo que nuestros profesionales son especialmente sensibles en el trato con la familia y el paciente.