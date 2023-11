Los profesionales de la enseñanza concertada se concentran en la Consejería de Educación

La Unión Sindical Obrera (USO), tercera fuerza sindical nacional, se ha concentrado hoy a las puertas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para reivindicar los derechos de los profesionales de la educación andaluza y, en especial, recordar las deudas pendientes de la administración con la enseñanza concertada de modo que puedan ser atendidas en los presupuestos de la Junta de Andalucía del próximo año, los cuales serán sometidos a debate en las próximas semanas.



Desde este sindicato se ha puesto de manifiesto el hartazgo de los profesionales de la enseñanza concertada, que desde hace años siguen viendo ninguneados algunos de sus derechos, tales como el abono de la Paga Extraordinaria de Antigüedad de 25 años –pendiente desde hace diez años y que, salvo en Galicia, Castilla La Mancha y la propia Andalucía ya se abona en el resto de España–, el complemento salarial para el Personal de Administración y Servicio y Personal Complementario de los centros –Andalucía es una de las pocas comunidades autónomas donde no se aplica–, la ampliación del concierto para Orientación y para enseñanzas postobligatorias o el abono de las tareas de prospección de empresas para la realización de prácticas y desplazamientos en la FP, entre otros.



“Nuestro objetivo es claro: que en los presupuestos de Andalucía para 2024 se ponga de manifiesto un compromiso real de la administración por acabar con las deudas pendientes con el sector, en especial con los profesionales de la concertada, que hasta el momento son los que están sufriendo una mayor discriminación pese a formar parte del Sistema Educativo Público Andaluz”, explica la secretaria general de la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (FeUSO Andalucía), María de la Paz Agujetas.

El objetivo de llevar a cabo la concentración a las puertas de la Consejería que dirige Patricia del Pozo no ha sido otro que “recordarle su propio compromiso cuando estaba en la oposición. Ahora es la responsable de los presupuestos en materia de educación, no tiene nada ni nadie que le impide asumir sus promesas”, sostiene Agujetas.



De forma paralela a esta concentración, desde USO se ha emprendido también una ronda de encuentros con los distintos grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía con el propósito de darles a conocer la realidad de la concertada andaluza y que sus reivindicaciones puedan tener cabida en las aportaciones y enmiendas que dichos grupos realizarán al proyecto de presupuestos 2024 para Andalucía. Hasta la fecha ya han mantenido reuniones con representantes del Grupo Parlamentario Popular y el de VOX.



Falta de unidad en las reivindicaciones



Pese a vivir un momento trascendental en la lucha de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada, USO lamenta no contar con la habitual unidad de acción que hemos tenido en anteriores veces. “UGT y CC.OO han decidido priorizar sus movilizaciones con la enseñanza pública, mientras que el sindicato FSIE se ha desmarcado y ha convocado en solitario una concentración para mañana, 15 de noviembre, pese a que compartimos las mismas reivindicaciones”, detalla María de la Paz Agujetas, quien recuerda que precisamente para mañana ya había convocada con anterioridad una huelga en Educación Infantil (0-6 años) en la que estará presente USO y el resto de sindicatos citados.



“Estamos desaprovechando una de las mayores fortalezas con la que contamos los sindicatos. Si cada uno quiere hacer la guerra por su cuenta, la presión para que la administración tenga en cuenta nuestras reivindicaciones será menor”, se lamenta la secretaria general de FeUSO Andalucía.



En coherencia con su propuesta de máxima unidad de acción para la consecución de una justa mejora de las condiciones de los profesionales de la concertada, USO también movilizará a su afiliación, representantes y simpatizantes para participar en la concentración convocada por FSIE el sábado 25 de noviembre a la puerta del Palacio de San Telmo.