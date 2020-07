Los reclamos de Moreno a los andaluces para no volver al confinamiento

Moreno también ha incidido en que los ciudadanos que no asuman esta responsabilidad y pongan en peligro tanto su salud como la de los demás por no usar la mascarilla "serán sancionados con medidas que estamos estudiando y aprobaremos en el Consejo de Gobierno".

"No podemos volver a la etapa cero, no podemos parar la economía, no podemos ver los fallecidos por miles, no podemos volver pasos atrás, a la etapa de sufrimiento, y desgraciadamente no tenemos un tratamiento eficaz ni vacuna, solo tenemos un instrumento: la responsabilidad individual para protegernos a nosotros y a los demás", ha reclamado Juanma Moreno, que ha pedido a los andaluces que den ejemplo de responsabilidad y sensatez usando la mascarilla de manera permanente, los geles hidroalcohólicos y manteniendo la distancia de seguridad 1,5 metros.

Y si lo hacemos así, ha asegurado que "el virus tendrá el menos impacto posible en Andalucía, y conseguiremos que la economía y la vida se vean lo menos dañada posible". "Depende de todos y cada uno de los andaluces", ha zanjado el presidente de la Junta.