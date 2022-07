Malacara y su «tapa de la paz» pendiente con Jesús Aguirre

Lucas Melcón, más conocido como Malacara, ha asegurado a EFE que tiene "una tapa de la paz" pendiente con Jesús Aguirre, exconsejero de Salud y actual presidente del Parlamento andaluz, al que ha dedicado muchos memes en su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 162.000 seguidores.

Malacara empezó con su página web en 2016 porque "estaba parado, estaba aburrido y no tenía otra cosa que hacer", explica antes de reconocer que desde entonces su cuenta, @malacarasev, no ha parado de crecer.

Su actividad se basa en un mensaje claro: "defender lo que somos", subraya en referencia a la cultura andaluza. Para ello se inspiró en Barbara Kruger, artista estadounidense, aunque cambió sus proclamas sobre feminismo en inglés por "frases en andaluz".

Sostiene que lo suyo es un intento de fusionar el arte contemporáneo con lo que él considera más "underground, que es la forma de hablar que tengo con mis amigos".

Nacido en Puerto Real (Cádiz) "porque en algún lado hay que nacer", se declara plenamente sevillano. "No cumplía ninguno de los parámetros del 'sevillanismo' y, aún así, puedo decir que soy más sevillano que muchos", ha asegurado.

Aunque disfruta como el que más de la Feria de Abril y de salir a tomar unas cervezas con sus amigos, ha aclarado: "No soy del Sevilla, no soy del Betis, no he nacido aquí, mis padres no son de aquí, no soy de ninguna hermandad, no estoy bautizado y no tengo ni he tenido playa".

Dice haber sentido muchas veces una "falta de arraigo importante" en la sociedad sevillana, aunque asegura que con el tiempo se ha dado cuenta de "no hay una forma de ser sevillano hegemónica y si la hay, creo que hay que romperla".

Su sentimiento andaluz lo demuestra en sus publicaciones, en su forma de escribir, utilizando "frases en andaluz" que se escriben igual que se pronunciarían, además de estar escritas con mayúsculas, porque así considera que son "más legibles, más impactantes".

Una de las figuras más recurrentes en sus memes son los políticos andaluces, aunque asegura que cada día la política es un terreno más difícil. "La sociedad cada vez está más polarizada. Particularmente, en el mundo de internet, la gente está muy con el cuchillo entre los dientes", lamenta.

A veces obligado a autocensurarse antes de que lo hagan por él las redes sociales que usa como plataforma, ha señalado que "no hay nadie que te defienda, y no me renta porque me veo muy solo".

Más informado que en ningún otro momento de su vida, sus tuits incluyen temas de actualidad política, sobre todo andaluza, con personas como Jesús Aguirre, uno de sus favoritos. "No coincido con él en nada seguramente, pero yo no me he metido con su gestión de la sanidad, yo hago bromas de los chicharrones".

Sobre el intrusismo laboral de los políticos en el terreno de la comedia, Malacara ha dicho que "ya buscan la gracia, saben que existimos, hay algunas fotos que digo: 'esto lo has puesto para que yo ponga algo, no tiene interés periodístico, ni político ni institucional, sólo es graciosa'".

De lunes a viernes, como un funcionario más, Malacara sube sus ideas a internet, aunque asegura que a veces se levanta y le apena reconocer que no está "gracioso". Esos momentos coinciden con los días en los cuales la gente tiene más sed de humor, asegura.

Los memes más famosos de Malacara y sus predilectos no coinciden porque "para que tengan un recorrido nacional amplio, incluso entre gente que no conoce mi idiosincrasia, tienen que estar bastante descafeinados".

Un ejemplo de ellos son sus tuits sobre la subida de la luz en España. "No hablan de Andalucía sino de España y de la actualidad. Mis favoritos son los guiones y las series de imágenes que tienen menos recorrido porque son más pesados de leer".

Asegura que vivimos en la época de la imagen y de la inmediatez, por lo que leer los guiones puede llegar a ser un regalo de tiempo por parte de sus seguidores porque requieren tres minutos. "Que la gente te conceda 10 segundos ya es un regalo", apostilla.

El nombramiento del pasado lunes de los nuevos consejeros de Andalucía puede ser el siguiente terreno que explotar, aunque aún no se ha "puesto", ha explicado Malacara, que rechaza convertirse "en un servicio público".

Sus seguidores seguro que esperan esos nuevos memes mientras buscan la prueba en su cuenta de Twitter (@malacarasev) de la "tapa de la paz" con Jesús Aguirre, o la "cervecita pendiente" con Juan Ignacio Zoido, exministro y exalcalde de Sevilla, que le contestó con humor en un tuit en el que usaba una fotografía suya.

En ese tuit, Malacara atribuía a Zoido la siguiente frase: "¿Media rasión va a pedí mostro si somos cuatro?", a lo que el político respondió: "Media ración para cuatro es multitud. La media, querido @malacarasev, siempre para tres".