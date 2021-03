Marín descarta el plan de Moreno y señala una única vía

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha declarado este lunes que está "descartado totalmente" la posibilidad de formar una coalición electoral con el PP en Andalucía, después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya abogado en una entrevista con 'La Vanguardia' por que "PP y Ciudadanos deben sopesar una alianza electoral, sin opas ni presiones".

En declaraciones a los medios tras participar en la entrega de premios Gurmé Sevilla 2021 del diario 'Abc', Marín ha respondido a este respecto que "la fórmula debe seguir siendo la misma" que hasta ahora, que ha concretado en el hecho de que Ciudadanos comparezca en las elecciones al Parlamento de Andalucía con "su proyecto político, con sus propuestas", así como que el PP debe hacer lo mismo "con las suyas". "Y después buscar lo que nos une", ha apostillado Marín.

"Los andaluces entienden el papel de ambas formaciones y el tema de ir en una coalición lo hemos descartado", ha afirmado el también coordinador de Cs en Andalucía, quien ha remachado con un "totalmente" cuando se le ha repreguntado sobre los límites de su rechazo.

El vicepresidente de la Junta ha argumentado sobre el funcionamiento del Gobierno de coalición que integran PP y Cs que "Andalucía le va bien porque hay un gobierno de coalición de dos fuerzas diferentes, pero tenemos puntos en común". "Este Gobierno funciona", ha esgrimido Marín.

En su entrevista con el periódico 'La Vanguardia', recogida por Europa Press, Moreno ha indicado, sobre si "sopesa una alianza electoral entre PP y Cs" de cara a las próximas elecciones andaluzas, que ambos partidos ya son "una alianza" en la Junta de Andalucía, compartiendo "valores y objetivos", de manera que se ha preguntado "¿por qué no pensar que en un futuro podemos ir juntos?".

Preguntado sobre si eso sería en las próximas elecciones, ha respondido: "Podría ser, pero estas cosas no se pueden hacer por imposición si no con inteligencia y de forma natural. No hay que hacer grandes operaciones de presión, ni opas, sino ver si nos va mejor juntos o separados".

Respecto a si eso también podría ser de cara a las elecciones generales ha señalado: "Creo que sí. Hay muchas circunscripciones en las que por muy poco se pierde un escaño en el centro".