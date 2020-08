Marín: «Los padres que no lleven a sus hijos al colegio en la etapa obligatoria tendrán que atenerse a las consecuencias»

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha querido dejar claro este miércoles que los padres que, como consecuencia de la situación del coronavirus, decidan no llevar a sus hijos al colegio cuando éstos ya se encuentran en etapas obligatorias (desde los 6 años y hasta los 16), tendrán que "atenerse a las consecuencias".

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Juan Marín ha señalado que cuando ayer expresó que los padres que decidan no llevar a los niños al colegio a partir de septiembre "están en su derecho", se refería a los padres de esos niños de entre 0 a 6 años, ya que la escolarización no es obligatoria en esa franja de edad.

Ha recalcado que, en la etapa de 0 a 6 años, lo lógico y razonable es que los padres tengan la posibilidad de decidir "si sus hijos acuden o no a las aulas, puesto que la escolarización en esa etapa no es obligatoria". "Si un padre tiene el temor de que pueda suceder algo, está en su derecho a decidir si su hijo acude o no a las aulas", ha apuntado.

No obstante, en relación con los padres que decidan no llevar a sus hijos al colegio en etapas de educación obligatoria, ha manifestado que hay una obligación establecida por ley y tendrán que "atenerse a las consecuencias", porque el absentismo escolar está "tipificado en nuestro Código Penal y hay unas consecuencias que se derivan de no llevar al niño al colegio".

A partir de ahí, según ha señalado, cada familia decidirá lo que crea conveniente, pero la obligatoriedad está establecida por ley y tendrán que cumplirla.

Juan Marín ha señalado que la Junta de Andalucía no contempla retrasar el inicio del curso escolar, que empezará con la misma "normalidad con la que esperamos que empiece en toda España". Ha recalcado que en esta comunidad, el curso empezará con normalidad en todas las etapas que son obligatorias y, concretamente de 0 a 3 años, comenzará el día 1 de septiembre.

Sobre la conferencia interterritorial de Sanidad y Educación que se celebrará mañana, ha confiado en que hay que intentar que la vuelta a las aulas sea lo más homogénea posible en todo el país.

Respecto al hecho de que el presidente del PP, Pablo Casado, haya convocado a los consejeros de Salud y de Educación de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, Marín ha apuntado que cada fuerza política es libre de convocar a sus representantes y lo respetan, pero ha recordado que la Consejería andaluza de Educación está en manos de Cs --dentro del Gobierno de coalición con PP-A-- y, en este sentido, lo que decida el líder popular en ningún caso "vincula" a su formación.