Más de 48.100 alumnos se examinan de Selectividad en Andalucía con la recomendación de usar mascarilla

Un total de 48.112 estudiantes andaluces procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior se examinarán desde el 14 y hasta el 16 de junio de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), antigua Selectividad, de este curso. Este volumen de matriculaciones supone un 0,64% más que las producidas en el pasado año académico.

Por provincias, Sevilla con 11.909 es la que más estudiantes matriculados ha registrado: 10.498 de la Universidad de Sevilla, lo que representa un 21,82% más; y 1.411 de la Pablo de Olavide, con un incremento del 2,93%. En Almería se examinarán 3.536 alumnos (7,35% más), en Cádiz 7.061 (+14,68%), en Córdoba 4.520 (+9,39%), en Granada 6.482 (+13,47%), en Huelva 2.441 (+5,07%), en Jaén 3.472 (+7,22%) y en Málaga 8.691 (+18,06%). Atendiendo al género, 28.394 son mujeres y 19.718 hombres.

La Junta ha explicado en un comunicado que para albergar a estos aspirantes, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía ha seleccionado 146 sedes en toda Andalucía, entre facultades, centros adscritos e Institutos de Enseñanza Secundaria, para acoger al más de un millar de centros educativos convocados a la prueba.

De las 146 sedes dispuestas, 82 se ubican en municipios de las distintas provincias, además de en varias ciudades de Marruecos, Ceuta y Melilla; y 64 están repartidas por las capitales andaluzas.

Así, la UAL ha habilitado nueve sedes (dos en la capital y siete en la provincia); la UCA, 15 (cuatro en la capital y once en la provincia); la UCO, 25 (siete en la capital y 18 en la provincia); la UGR, 34 (13 en la capital, diez en la provincia y otras once en ciudades de Marruecos, Ceuta y Melilla); la UHU, siete (seis en la capital y uno en la provincia); la UJA, nueve (cuatro en la capital y cinco en la provincia); la UMA, 19 (diez en la capital y nueve en la provincia); la US, 24 (14 en la capital y diez en la provincia); y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), cuatro sedes (todas ellas en su campus).

En esta edición y con carácter general, las universidades recomiendan usar mascarilla durante el desarrollo de los exámenes y mantener la distancia de seguridad.

Al respecto, en el caso de la Universidad de Almería (UAL) se ha publicado además un documento con recomendaciones adicionales, como una higiene frecuente de manos, cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar con un pañuelo desechable, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos y mantener la distancia social de dos metros siempre que sea posible.