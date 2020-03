«Mi madre ha muerto de coronavirus, nadie nos informaba ni nos hacen las pruebas»

“Llamé el sábado a las 14:40 aproximadamente. Mi madre presentaba problemas respiratorios, glucosa muy alta y tensión muy baja. La ambulancia llegó casi una hora más tarde y nos trasladaron al hospital Manuel Lois para una valoración. El oxígeno estaba al 62 % y le escultaron el pecho y no le gustó el ruido. Le pusieron oxígeno y nos trasladaron al hospital Juan Ramón Jiménez. A las 18:30 me dijeron que para asegurarse los médicos, mi madre entraba en un protocolo del coronavirus, que le harían radiografía de tórax y la prueba del virus. A las 22:00 no me llamaba nadie y entré a preguntar por mi madre y salió una médica y me dijo que se quedaba, de momento. Estaba estable y pasaría a la tercera planta aislada con oxígeno. Que un médico nos llamarían por teléfono y nos mantendrían informadas”.

A la una de la madrugada aproximadamente del domingo “recibimos esa llamada y nos dijeron que mi madre estaba muy muy grave, tenía una neumonía muy grave bilateral con filtraciones en los dos pulmones, y estaban valorando si meterla en UCI o no, pero que de esta probablemente no saliese y pintaba que fuese coronavirus”. No volvieron a decirnos nada hasta las tres y cuarto de la tarde del domingo. El lunes a las 9.30 nos llamó el médico para decirme que estaba mal, empeorando. Creían que le había dado una trombo en el pulmón, el corazón lo tenía mal, que era una paciente con muchas patologías... A las tres de la tarde nos avisan de que no cumple requisitos para entrar en la UCI y dos horas más tarde nos llaman para decirnos que ha muerto”.