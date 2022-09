Montero anuncia que los PGE incluirán 21 millones de euros para la línea 3 del Metro

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que se están negociando en estos momentos, contarán con una partida de 21 millones de euros para financiar las primeras obras del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla, cuyo coste es de 1.045 millones de euros para unir Pino Montano con el Prado de San Sebastián. Los 21 millones corresponden a la primera anualidad del Gobierno de España recogida en el convenio de financiación que deben firmar todavía la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transportes para costear a partes iguales (50% cada una) esta infraestructura "imprescindible para Sevilla".

Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en un acto en el Alcázar de Sevilla y en presencia del alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Muñoz, un encuentro en el que ha asegurado, además, que el convenio de financiación ya cuenta con "todos los parabienes políticos de las dos administraciones". Según los plazos aportados por Montero, "bastante antes de diciembre" podría rubricarse el compromiso financiero con la línea 3, que está a la espera de que los servicios jurídicos de la Junta y el Estado le den el visto bueno.

No obstante, la titular de Hacienda ha señalado que esta firma "no es óbice para que las obras se puedan licitar" ya, porque "el compromiso de financiación, insisto, está perfectamente establecido", al tiempo que ha recordado que "el Gobierno de España ha dado un paso adelante para que realmente se pueda construir" la línea 3. "Nos hemos comprometido a financiar el 50% de una obra que va a tener un coste de 630 millones de euros para el Gobierno de España", ha abundado, pese a que la administración "competente" en esta materia es la Junta de Andalucía.

"Cuando la Junta diga, lo firmaremos", ha sentenciado la ministra, que ha afeado al Gobierno de Juanma Moreno que busque la "confrontación" y "una excusa" para "nuevamente sacar rédito". "Desde el minuto uno --ha manifestado Montero-- hemos dicho que íbamos a contribuir sin ser nuestra competencia". "No se trata de una estrategia dilatoria por parte de una administración que ha contribuido a que Sevilla tenga línea 3 del Metro", ha apuntado la ministra, que ha lamentado que esta disposición "no haya sido objeto de agradecimiento por parte de la Junta" que, a su juicio, "probablemente no hubiera hecho esta obra sin la participación del Gobierno de España". "Da la impresión de que la intención que tenía la Junta prevista era la de confrontar y aquí al Gobierno de España no lo van a encontrar", ha apostillado.