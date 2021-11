Moreno afirma que la Junta estudia «incorporar progresivamente el pasaporte Covid»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este sábado que su Gobierno está estudiando "incorporar progresivamente el pasaporte Covid" en la comunidad, ya que es una manera de garantizar "espacios seguros" y de animar a las personas que aún no se han vacunado a hacerlo.

Así lo ha manifestado Moreno durante su participación en un acto con jóvenes en el marco del 16 Congreso Autonómico del PP-A que se celebra en Granada este fin de semana.

Moreno ha querido poner de manifiesto la "enorme responsabilidad y madurez demostrada" por los jóvenes andaluces durante la pandemia del coronavirus, de tal manera que "tenemos una deuda" con ellos, porque en líneas generales, la juventud andaluza ha sido muy responsable y nos ha ayudado a limitar la pandemia.

Ha indicado que en vacunación juvenil, concretamente ciudadanos por debajo de los 30 años, Andalucía se encuentra a la cabeza de vacunación en España. Ha dicho que cuando los jóvenes han sido llamados a la vacunación, han dado el paso al frente y se han vacunado, demostrando que en esta comunidad contamos con una juventud con "madurez, solvente y en la que podemos confiar".

El presidente ha señalado que la pandemia aún no ha acabado, a pesar de que Andalucía es líder en vacunación con más del 93 por ciento de su población diana vacunada. Ha indicado que, no obstante, la incidencia de la pandemia en estos momentos en Andalucía está por debajo de España y "no hay un riesgo excesivo", pero "conviene empezar a prever situaciones" y, por ello, se está estudiando "incorporar progresivamente el pasaporte Covid, porque sirve para garantizar espacios seguros y para motivar a los que no se han vacunado".

Ha puesto el acento en que el 65 por ciento de los hospitalizados en Andalucía no estaba vacunado.

A la vista de como se está recrudeciendo la pandemia en otros países europeos, el presidente ha insistido en pedir a la ciudadanía prudencia y que se sigan manteniendo medidas como la distancia de seguridad, la higiene, que se acuda al médico si se tiene síntomas y, ante todo, que si no se está vacunado, se acuda a vacunarse.

Ha insistido en reivindicar la vacuna como el elemento más seguro frente al coronavirus y se ha mostrado convencido de que con la juventud que tiene Andalucía, "vamos a superar la pandemia y cualquier reto que nos venga por delante".