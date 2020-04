Moreno apuesta por abrir «de manera progresiva» hoteles y restaurantes este verano con «garantías»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este martes por ir abriendo "de manera progresiva" establecimientos hoteleros y de restauración cumpliendo con las máximas garantías de seguridad, distanciamiento y limpieza, al tiempo que ha señalado la posibilidad de reabrir las playas aunque "limitando el aforo". "Este verano no va a ser igual que el anterior", ha advertido.

Así lo ha señalado en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que Andalucía debe ser de las primeras comunidades en llevar a cabo una desescalada por comarcas o provincias del confinamiento teniendo en cuenta el impacto de la pandemia en este territorio. "Andalucía reúne las condiciones para que en algunas comarcas y provincias podamos ya de manera progresiva y con las máximas garantías sanitarias necesarias, poder activar la libertad de movimiento y actividad económica", ha detallado.

Moreno ha mostrado su preocupación por el sector turístico, que podría alcanzar unas pérdidas de 15.000 millones y afectar a 120.000 empleos si el confinamiento se alarga y no hay actividad turística durante el verano. "Es una industria clave para Andalucía y quiero ser optimista", ha apuntado, por lo que el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) ya está trabajando con el sector de la restauración y el hotelero al respecto.

"Están haciendo propuestas que pasan por certificar la limpieza microbiológica diaria, tomar temperaturas y ampliar los espacios entre mesas. Creo que sería razonable, si hay ese compromiso por parte del sector, de abrir de manera progresiva", ha afirmado el presidente andaluz, quien ha señalado que este año el turismo será nacional teniendo en cuenta la situación de otros mercados como el británico.

En cuanto a la situación de las playas este verano, Moreno ha asegurado que no se producirá la imagen de playas concurridas, sino que habrá que limitar aforos. Esto sería a través de controles en los accesos establecidos en el perímetro de las mismas. "No es lo que estamos acostumbrados, pero sin tratamiento ni vacuna, no es posible otra cosa", ha explicado.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha reprochado que no cuente con "ninguna respuesta por el momento por parte del Gobierno central" en cuanto al anuncio "muy grave" de que hasta enero del año que viene no se podrían abrir hoteles y restaurantes. "¿Es un anuncio o una ocurrencia? ¿Hay datos científicos que avalen que no se reinicie la actividad hasta enero?", ha cuestionado, toda vez que ha asegurado que ese extremo sería "un colapso económico y una catástrofe para Andalucía y parte de España" y ha apuntado que "hay decenas de miles de trabajadores y autónomos pendientes de esa decisión".

De esta manera, ha pedido al Gobierno que "tenga un plan", algo que "echa en falta", y que las comunidades puedan participar en esa planificación. "Tenemos experiencia y podemos ayudar", ha concluido Moreno.