Moreno describe a Sánchez «encapsulado, con síndrome de la Moncloa»

El ganador de las elecciones andaluzas, Juanma Moreno, ha hecho partícipe del éxito al conjunto del PP, pero sobre todo al líder, Alberto Núñez Feijóo, y ha subrayado que la formación «está construyendo mayorías sociales» que lograrán acabar con el Gobierno «claramente desbordado» de Pedro Sánchez.

En su intervención en la Junta Directiva Nacional del PP, Moreno ha defendido que el partido va «bien, por el buen camino», y ha expresado que ha sido «una victoria de todos», también de cada presidente autonómico, que representa «un modelo de gestión y de hacer las cosas bien».



El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha descrito este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "encapsulado", sujeto al "síndrome de la Moncloa", una actitud de distanciamiento de la calle porque "le chillan, le abroncan, le ha cogido miedo a la calle".

En una entrevista con esRadio, recogida por Europa Press, ha apuntado que en términos electorales en Andalucía esto supone, ante su política de pactos en el Congreso con las alianzas con nacionalistas y ERC y Bildu, "desconexión con sus bases, con sus votantes", por el hecho de ser "la Comunidad con más víctimas del terrorismo", por lo que ha colegido que "una parte de Andalucía no entiende a Sánchez".

En su análisis de los resultados en las elecciones andaluzas, donde Moreno ha conseguido la mayoría absoluta con 58 escaños y el PSOE ha perdido tres para situar su nuevo suelo en 30 diputados, el presidente andaluz en funciones ha sostenido que esos resultados "para el PSOE nacional es un grave problema" tras esgrimir que el electorado de izquierdas ha llegado a la conclusión de que "esto no es el lobo y se rompe el miedo", que ha descrito fomentado "durante 37 años", en referencia al periodo de gobierno de Andalucía por los socialistas.

Moreno ha considerado sobre la figura de Sánchez que "cada vez lo tiene más difícil" en la reflexión que ha hecho sobre su "desconexión" con la sociedad española por cuanto ese alejamiento le conduce a que "no sabe qué está ocurriendo, no sabe interpretar a los ciudadanos", para considerar que en esos supuestos "estás jodido", desde la perspectiva de un gobernante.

Cuestionado por la evolución del PSOE, el presidente andaluz en funciones ha argumento que "desde Rodríguez Zapatero" este partido tiene "una línea disruptiva con la socialdemocracia", para considerar que "si quiere salvar los muebles" debe reconciliarse con "la socialdemocracia europea" por cuanto ha partido de la premisa de que "el PSOE es necesario".

Las exigencias de Moreno hacia el PSOE se han dirigido a pedirle que "crea en la cohesión del país, en la unidad de España", además de que "acepte la economía de mercado".

Ese giro que Moreno aguardaría como una aspiración sobre el PSOE no se producirá ante el convencimiento de que "Sánchez no lo va a hacer" porque "lo que más le importa es el poder" de manera que ha vislumbrado de que "la única posibilidad de mantenerse en el poder" es a través de "ese grupito, mosaico de partidos nacionalistas, radicales, independentistas", con la convicción de que el presidente del Gobierno "no lo va a hacer" acerca de que "rompiera con Podemos, ERC, los partidos independentistas".