Moreno destaca la estabilidad política y pide «confianza» a los andaluces

Me dirijo a vosotros desde un establecimiento de hostelería. Uno de los miles de bares y restaurantes que cada día nos dan de comer y nos permiten pasar un rato agradable con la familia o con los amigos en todos nuestros pueblos y ciudades.

Seamos prudentes pero no nos privemos de un sentimiento de orgullo. Desde que comenzó la pandemia, los andaluces hemos dado un ejemplo de conciencia.

Hay que mantener las medidas de protección y seguridad como la mascarilla, la distancia social y el lavado frecuente de manos. No nos dejemos llevar por la falsa euforia porque las consecuencias pueden ser muy graves.

Hay que seguir siendo prudentes porque ha aparecido la variante Ómicron, que es muy contagiosa. Y aunque el alto nivel de vacunación nos permita hacer cosas que no podíamos hacer el año pasado, no hay que confiarse.

Concretamente, me dirijo a vosotros desde la ‘Taberna Granados’, en el mismo corazón de Granada, un negocio que en 2022 cumplirá cien años, y que conserva entre sus viejos muros el recuerdo de, entre otros, Manuel de Falla, de Federico García Lorca, de Francisco Ayala, de Dalí, o de nuestro querido Enrique Morente... entre los miles de andaluces y forasteros que forman parte de su larga memoria.

Quiero enviar un mensaje de confianza y esperanza. Si se vacunan los que todavía no lo han hecho, podemos seguir adelante con una vida casi normal que permita mantener la actividad económica.





Tenemos que agradecer, otra vez y siempre, el trabajo de nuestros sanitarios. Su entrega incansable, su sacrificio personal, nos está permitiendo afrontar este tiempo con tanta esperanza.

En menos de tres años, hemos abierto seis nuevos hospitales y cinco nuevos centros de salud en Andalucía. Seguimos haciendo obras, pero ya sabemos que no es suficiente. Nunca es suficiente cuando se trata de mejorar la sanidad pública.

Lo que sí podemos afirmar es que el sistema sanitario andaluz es hoy mejor que era en el pasado y tenéis mi compromiso de que haré todo lo que esté en mi mano para que en el futuro nuestra sanidad sea mejor todavía.

Es justo reconocer también la labor de nuestros agricultores y pescadores, de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, los transportistas, los maestros y profesores, los ganaderos, los informáticos, los informadores y tantos otros profesionales de muchos sectores que han dado lo mejor de ellos.

Andalucía ha hecho grandes esfuerzos para dar la respuesta que se merece ese enorme sacrificio. A lo largo del año que termina hemos puesto a disposición de trabajadores del campo y del mar, comerciantes, autónomos, trabajadores en ERTE, empresarios y entidades de muy diverso tipo más de 1.400 millones de euros para ayudarles a seguir adelante.

Además de los 12.000 sanitarios de refuerzo, hemos renovado los contratos de más de 7.000 profesionales de la Educación, maestros, profesores, orientadores, pedagogos, entre otros, que, en principio, tenían carácter excepcional para atender las necesidades en los momentos más complicados, pero que seguirán en sus puestos.

Sé que no siempre se puede dar solución a todas las demandas, pero tened por seguro que el Gobierno que presido hace todo lo posible por mejorar cada día los servicios públicos con los recursos que tenemos.

Todo sería más fácil si el Gobierno de España renovara el Fondo Covid para 2022. Confío en que así sea. Igual que confío en que 2022 nos traiga buenas noticias sobre la financiación autonómica. Andalucía debe recibir del Estado el mismo dinero que el resto de los españoles. Es lo justo.

El Gobierno de Andalucía no ha dejado de pensar en el futuro. Como el agricultor que trabaja su tierra a la espera de que llegue el tiempo de la siembra. Hemos desarrollado una tarea intensa para facilitar la creación de empleo en Andalucía.

Mi objetivo sigue siendo ofrecer las mejores condiciones para que nuestra tierra se convierta en la mejor para el emprendimiento y la inversión, con menos impuestos y menos papeleo.

Porque tenemos lo fundamental, el talento y la capacidad creativa de los andaluces, contra los que no puede ninguna pandemia por muy dura que sea.

Quiero hacer un llamamiento a todos los sectores económicos y sociales, y también a los partidos políticos del Parlamento, sobre la necesidad del diálogo y el consenso.

Sé que los tiempos están raros. Se levanta uno a las siete de la mañana, pone las noticias o mira las redes sociales y ya hay alguien enfadado. Parece como si ya nadie aguantara a nadie, ni otras ideas diferentes. El odio, la rabia, la intolerancia...

¿Cuándo hemos sido nosotros así? ¿Cuándo ha sido Andalucía así? Ni lo somos ni lo queremos ser. Y yo, desde luego, voy a hacer todo lo posible para que no lo seamos.

No me canso nunca de reivindicar el espíritu de la Transición, el de los grandes acuerdos, tan válido hace cuatro décadas como ahora, cuando luchamos contra un enemigo invisible pero no invencible.