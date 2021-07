Moreno: «El cierre de la movilidad no va a suceder en ningún caso»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este jueves que las nuevas restricciones que ha adoptado su gobierno para frenar la expansión de contagios de Covid-19 son "muy equilibradas" y "no dañan la economía y el turismo".

Así lo ha apuntado a preguntas de los periodistas antes de participar en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, desde donde Juanma Moreno ha pedido "tranquilidad y serenidad" a la población ante la posibilidad de pedir 'toques de queda' nocturnos a municipios de más de 5.000 habitantes con una tasa superior a 1.000 contagios por 100.000 habitantes a 14 días.

El presidente ha defendido que "estamos tomando medidas que son muy equilibradas y ponderadas", que "se miden muchísimo", y para las que no sólo se tienen en cuenta la incidencia acumulada de contagios, sino también otros datos como las hospitalizaciones o los pacientes de unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Además, ha comentado que también se está teniendo en cuenta el criterio de la "población flotante" de los municipios.

"Creo que las medidas que hemos adoptado no dañan a la economía ni al turismo", porque "no se cierra ningún establecimiento", sino que "se restringe" su aforo, y los posibles 'toques de queda' que se adopten coincidirían con la hora de finalización del "ocio nocturno reglado", lo cual "no daña al sector turístico", como sí le daña el cierre de la movilidad, cosa que "no va a suceder en ningún caso", según ha aseverado el presidente.

Preguntado por el caso concreto de Marbella (Málaga), Moreno ha advertido de que de dicho municipio se han tenido que trasladar a Málaga capital pacientes hospitalizados con Covid-19, lo cual es ya "mal síntoma" de la situación epidemiológica.

Por otro lado, el presidente ha vuelto a lamentar que, en un momento "en el que tenemos que intensificar el número de vacunas es cuando estamos teniendo un 50% de vacunas menos", y al respecto ha recordado que desde la Junta han pedido "encarecidamente" al Gobierno de España que, junto con las autoridades europeas, tenga en cuenta que, "en este momento de quinta ola" de la pandemia "es cuando necesitamos más vacunas para llegar a la máxima población posible", sobre todo a la juvenil, que "es la que está generando esta quinta ola", según ha comentado.