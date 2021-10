Moreno espera que Espadas sea «valiente» para apoyar el Presupuesto

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confiado este jueves en que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, sea "valiente" para apoyar los Presupuestos de la comunidad para 2022 y no sea "vetado" por el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Moreno, que ha confirmado que el proyecto de Ley de Presupuestos se presentará en el Parlamento el día 3 de noviembre, ha indicado que su objetivo es que se alcance un "acuerdo de máximos" y que no hubiera "vetos por parte de nadie" a esas cuentas, que son las que tienen la mayor dotación en la historia de Andalucía e incorporan, por ejemplo, un incremento de mil millones en la partida para la sanidad.

Ha insistido en que le gustaría que estos presupuestos para "la reconstrucción" fueran aprobados por la "mayoría" de la Cámara autonómica, porque hay "razones fundamentadas" para ello, en vista de las dotaciones a servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación.

"Tienen todos los ingredientes para que fueran aceptados por el conjunto de la Cámara", según ha recalcado el presidente, quien ha indicado, en relación con Vox (que apoyó los tres presupuestos anteriores de su Gobierno), que si este partido no aprueba los de 2022, tendrá que explicarlo.

En cuanto al PSOE-A, principal partido de la oposición con el que también hay abierta una negociación, el presidente ha expresado que espera que el PSOE-A sea "lo suficientemente valiente" para aceptar unos presupuestos que son positivos tanto para la creación de empleo y la reactivación económica como en relación con la protección de los servicios públicos esenciales.

Ha asegurado que se van a seguir produciendo más reuniones con el PSOE-A y ha apuntado que para llegar a un acuerdo, sin duda, "todos tenemos que ceder un poco". Así, ha apuntado que su Gobierno está dispuesto a ceder en algunos asuntos que el PSOE-A le ha planteado, pero este partido también tiene que "ceder" en algo.

El presidente ha expresado que lo que le "encantaría" es llegar a un acuerdo "global", con Vox, PSOE-A y Unidas Podemos (las tres formaciones de la oposición) porque los Presupuestos de 2022 deben estar por encima de "trincheras ideológicas" y ha asegurado que él va a intentarlo hasta "la saciedad".

Preguntado sobre si habría elecciones anticipadas en Andalucía en el caso de que finalmente no se pudieran aprobar los Presupuestos de 2022, el presidente de la Junta ha manifestado que si no se aprobaran, lo que sería una "mala noticia", se prorrogarían de manera automática los actuales presupuestos de 2021, que son unas "buenas" cuentas.

Ha insistido en que su intención es "completar" la legislatura, que culmina en otoño de 2022. No obstante, ha advertido de que si no se aprobaran los presupuestos de 2022, pero tampoco se aprobaran decretos o leyes del Gobierno y, en definitiva, no se le deja "gobernar", evidentemente no podría completar la legislatura.

Ha insistido en que su objetivo y lo va a intentar "hasta el final" es completar la legislatura.

En relación con las expectativas electorales del PP-A, ha señalado que, sin duda, es un "acicate" que la práctica totalidad de las encuestas de entidades públicas y privadas digan que su partido sería el ganador en los próximos comicios autonómicos, porque es un "reconocimiento" al trabajo que se está desarrollando y al cambio que se está produciendo en Andalucía. No obstante, ha indicado que las encuestas también "fallan", la vida política es muy cambiante y nadie sabe "lo que puede pasar cuándo se convoquen las elecciones".

Sobre las relaciones con sus socios de Gobierno de Ciudadanos (Cs), el presidente ha señalado que mantienen una relación "muy leal, cordial, productiva y constructiva", pero que a cualquier candidato lo que le gustaría es lograr un gobierno "monocolor", una "legítima aspiración".

En cualquier caso, ha recalcado que está muy satisfecho de la coalición con Cs, que ha "funcionado bien". "No puedo hablar mal de Cs en Andalucía ni del trabajo que han realizado por nuestra comunidad", ha apuntado.