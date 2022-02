Moreno evita el «ruido» de Ayuso y Espadas alerta de un PP «descabezado»

El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno, se abstrae del «ruido» de la polémica entre la dirección de su partido y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y opta por no «distraerse» con asuntos que no tienen que ver con la comunidad, han explicado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Moreno estará «centrado» únicamente en Andalucía y en los problemas de sus ciudadanos para «seguir trabajando en el proyecto del cambio» que empezó hace más de tres años, más allá de este tipo de asuntos, según las fuentes.

El jefe del Ejecutivo autonómico, que no se ha posicionado públicamente en esta polémica, sí ha expresado una postura similar en la inauguración de un centro de salud, donde ha dicho que no le interesa «ningún ruido que haya» ni «ninguna cosa que sea ajena» a la comunidad: «Todo lo demás no me importa», añadió.

«No me interesa otra cosa que no sea Andalucía, no me interesa ningún ruido que haya, no me interesa ninguna cosa que sea ajena a mi tierra, todo lo demás no me importa», han sido sus palabras en el inicio de su discurso en ese acto, sin hacer referencia explícita a la disputa entre Ayuso y Pablo Casado.

El presidente andaluz, que afronta un año electoral, siempre ha intentando mantener la distancia con las polémicas abiertas entre la dirección nacional de Casado y la presidenta madrileña, en las que no toma parte, a pesar de que el congreso regional para su reelección al frente del PP-A también se vio salpicado por estos asuntos.

En aquél cónclave Moreno ya lanzó un mensaje en clave interna reclamando al partido que se dejara «de enredos estériles que no interesan a nadie», aunque desde entonces el enfrentamiento entre Ayuso y Casado ha seguido subiendo de nivel.