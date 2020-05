Moreno: «Lo razonable sería que el estado de alarma ya no estuviera a final de mes»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que el Consejo de Gobierno, en su reunión prevista el martes, aprobará nuevas medidas económicas para ayudar a pymes y autónomos, como una nueva línea de crédito de 51 millones en avales.

Así se ha pronunciado Moreno este domingo en la rueda de prensa vía telemática que ha ofrecido desde el Palacio de San Telmo, tras participar en la octava conferencia que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha mantenido con los presidentes autonómicos.

Ha manifestado que, sin duda, hace falta mucha claridad y sensibilidad hacia el sector de la hostelería, que tiene una gran inquietud en estos días, esperando saber si podrán abrir los negocios, en qué condiciones y si van a ser rentables o no.

Moreno ha indicado que urge darle una respuesta y, por ello, la Junta ha incluido al sector de la hostelería y la restauración como un sector preferente para las ayudas a autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes).

Ha explicado que serán seis los grandes sectores productivos que se van a beneficiar de un nueva medida que se aprobará el martes en la reunión del Consejo de Gobierno, consistente en sumar 51 millones de euros a los 56 millones que ya están en marcha como aval para que pymes y autónomos tengan acceso hasta 600 millones de euros de liquidez financiera.

Según el presidente, la novedad es que se reduce a cero el coste del aval para facilitar el acceso a esas ayudas. Ha detallado que esos seis sectores productivos preferentes serán (además del sector turístico) el agroalimentario, el comercio, la industria cultural, educativa y artística, el sector industrial, científico y de transporte y la construcción.

Ha indicado que en el Consejo de Gobierno también se adoptarán decisiones sobre nuevas líneas adicionales de microcréditos para autónomos, también con menores exigencias para facilitar el acceso a ellos.

De otro lado, preguntado sobre la tramitación de los ERTE y posibles retrasos en la llegada de las prestaciones a los afectados, Moreno, que ha recordado que en Andalucía se han presentado unos 100.000 expedientes de este tipo que afectan a unos 540.000 trabajadores, ha considerado que las cosas "no se han hecho bien" por parte del Ministerio de Trabajo que no ha previsto los medios necesarios para hacer frente al "aluvión" de ERTE.



El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este domingo que el Gobierno central debería ir pensando en derogar el actual estado de alarma y que lo "razonable" sería, si las cifras de contagios por coronavirus siguen cayendo, como ya está ocurriendo en los últimos días, que no siguiera vigente a finales de este mes de mayo.

Para Moreno, es el momento de que el Gobierno central vaya pensando en garantizar la lucha contra el Covid 19 "sin recurrir a la fórmula del estado del alarma", sobre todo, cuando el sistema jurídico español tiene instrumentos para que el Ejecutivo nacional "coordine la lucha" contra esta epidemia sin "necesidad de recurrir a medidas drásticas que podían tener sentido en un primer momento, pero que, transcurridos casi dos meses, pueden ser sustituidas por otras medidas".

Ha añadido que la contratación pública, el control parlamentario, legislar o regular la vida ordinaria deben "retornar progresivamente también a la normalidad". Ha considerado que el próximo debate en el Congreso sobre la nueva prórroga del estado de alarma que va a proponer Pedro Sánchez debe abordarse "muy seriamente" y de manera rigurosa y no despacharse como un "simple trámite", porque no es un simple trámite, ya que está conllevando serias "restricciones y limitaciones de derechos a los ciudadanos".

Respecto a si el PP debería apoyar esa nueva prórroga del estado de alarma, Moreno ha apuntado que esa será una decisión que adopte el grupo parlamentario, pero que él ya ha trasladado a su partido sus consideraciones al respecto.

Ha insistido en que hay que empezar una "desescalada" también en el ámbito jurídico y normativo, apuntando que si bien hasta ahora hemos tenido una serie de normas, que eran necesarias, una vez que la pandemia empieza a ser controlada, tenemos que empezar a "desescalar" y no hacer normas que sean "tan drásticas como supone el estado de alarma". Según Moreno, en España hay leyes que permitirían al Gobierno central gestionar de manera adecuada esta crisis sanitaria, con un mando único en materia sanitaria, como pueden ser la Ley de medidas especiales en materia de salud pública, La Ley general de sanidad o la Ley de salud pública.

Asimismo, el presidente de la Junta ha indicado que cuando uno quiere lograr el apoyo de otras fuerzas políticas, como mínimo, tiene que intentar buscar ese apoyo y fórmulas de complicidad, algo que ha echado de menos en Sánchez hacia los partidos de la oposición.