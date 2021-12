Moreno niega presiones de Génova para un adelanto en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este martes en su intención de «estirar al máximo la legislatura» y seguir gobernando «por lo menos» hasta julio de 2022 y ha negado «presiones» de la dirección nacional para que haya un adelanto electoral en esta comunidad.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Moreno ha indicado que habrá que ver cómo transcurre el periodo de sesiones que se inicia en febrero en el Parlamento, sobre todo, por la actitud que adopten PSOE-A y Vox, porque lo razonable y deseable para los andaluces sería que «por lo menos» se pudiera seguir gobernando hasta julio.

No obstante, ha recalcado que si no hay una mayoría parlamentaria que permita sacar adelante leyes, decretos u otras normativas, «no hay gobierno que sobreviva», en referencia a la necesidad de contar con el apoyo de partidos de la oposición dado que PP-A y Ciudadanos (socios en la Junta) no cuentan con mayoría absoluta en el Parlamento.

Moreno ha rechazado que el adelanto electoral en Castilla y León pueda tener repercusión alguna en Andalucía y en su intención de agotar la legislatura, puesto que en la comunidad andaluza existen unas buenas relaciones entre PP-A y Ciudadanos. Ha dicho tajantemente que las elecciones andaluzas «no van a coincidir» con los comicios de Castilla y León.

Ha recalcado su voluntad de «avanzar en la legislatura, pero esa voluntad choca con la realidad»: «No tengo una mayoría parlamentaria que me permita gobernar. Veremos si PSOE y Vox están a la altura de las circunstancias y anteponen los intereses de los andaluces a los de sus siglas».