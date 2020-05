Moreno pide más participación de las comunidades en el desconfinamiento

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido más participación de las comunidades autónomas en el proceso de desconfinamiento de la pandemia de coronavirus, y ha asegurado que si el Gobierno de la Nación "establece un clima de confianza y complicidad", la recuperación será "más rápida" para todos.

En una entrevista con El Mundo, el presidente andaluz cree que el estado de alarma debe dejar paso ya a otros instrumentos más respetuosos con la distribución de competencias del Estado, aunque ha dicho que una posible prórroga corresponde al PP nacional y ha apuntado que "no tiene sentido que empiece junio con el estado de alarma vigente si las cifras de contagios descienden".

Tras lamentar que al presidente español "le falta sentido de Estado", ha reclamado del Gobierno "criterios objetivos en las decisiones. Que el Gobierno no inunde de ideología sus decisiones y se tomen decisiones pensando quién gobierna cada comunidad y no pensando en el interés de esa comunidad. Necesitamos gobiernos eficaces y pragmáticos, no ideologizados".

"Este Gobierno, con el socio de Podemos, tiene un fuerte condicionante ideológico. Me sorprendería muchísimo que una comunidad como Andalucía, con 87.000 kilómetros cuadrados y en donde la incidencia ha sido menor, no tuviera ninguna comarca ni una sola provincia con capacidad de iniciar ya esa transición", ha explicado.

Moreno ha recordado que desde Andalucía "propusimos unas franjas horarias en las salidas para los paseos y el deporte y el ministro de Sanidad así lo ha recogido y estamos satisfechos en ese aspecto. Pero ni un tercio de nuestras propuestas se tienen en cuenta".

"Por eso reclamamos más participación, porque somos las comunidades las que vamos a ejecutar la transición. No va a ser posible una recuperación más rápida si no se cuenta con las comunidades, si no se establece un clima de confianza y complicidad, cosa que hasta ahora no ha sucedido", ha criticado.

Ha vaticinado que "el sector turístico y de servicios es el que va a salir con más lentitud de esta crisis" y por eso considera que "la construcción tiene capacidad para absorber empleo a corto plazo" que se pierda en ambos sectores.

Respecto a la líder de la oposición en Andalucía, la socialista Susana Díaz, cree que con su disposición a negociar la alianza que ha propuesto está "haciendo de poli bueno, con una actitud y un discurso más institucional", mientras que otros dirigentes hacen "el papel de poli malo, atacándonos inmisericordemente".

"Supongo que es parte de su estrategia. Espero que entienda que lo importante es que hagan aportaciones que sean honestas en la comisión del Parlamento que se pone en marcha esta semana, y que podamos llevarlas a cabo", ha reclamado.