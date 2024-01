Moreno recuerda a Sánchez que los presidentes del PP tienen mayoría para convocar la Conferencia de Presidentes

Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha confiado en que, en esta ocasión, Pedro Sánchez atienda esta petición del presidente de la Junta. La reunión ha sido reclamada por varios barones del PP y todos los presidentes autonómicos del partido han expresado su profunda preocupación y malestar por el pacto alcanzado por el PSOE con Junts que garantizará la investidura en primera vuelta por mayoría de 179 votos (son necesarios 177) para el candidato socialista. Una mayoría asegurada tras cerrarse los acuerdos, este mismo viernes, con PNV y Coalición Canaria . Y anteriormente con Sumar, EH Bildu, ERC y BNG. Según el Reglamento de este órgano multilateral, creado en 2004 y que sienta al presidente del Gobierno con los máximos responsables de las autonomías, “la Conferencia será convocada por el Presidente del Gobierno, por propia iniciativa o a petición del Comité preparatorio o diez Presidentes de comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía” (artículo 4). También señala este documento, aprobado en 2022 en la última reunión en la isla de La Palma, que “se reunirá al menos dos veces al año”, algo que no se ha cumplido. El PP tiene 11 presidentes autonómicos para los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, son 13 en total. Desde su creación, la Conferencia de Presidentes ha tenido 26 reuniones, la última en marzo de 2022.

Ha recordado que el pasado mes de noviembre de 2023, Moreno ya remitió una carta a Sánchez solicitándole una reunión urgente de la Conferencia de Presidentes, la cual no se ha convocado hasta el momento. Como se recordará, Moreno consideraba necesaria esa convocatoria para abordar los acuerdos que el entonces candidato socialista a la reelección como jefe del Ejecutivo estaba alcanzando con distintas formaciones políticas para garantizar su investidura.

Fernández-Pacheco ha confiado en que Sánchez sí atienda en esta ocasión la petición de Moreno, porque es necesario abordar las necesidades de los españoles y que este país recupere el "sentido común", porque es un "despropósito" que quien realmente "gobierne" sea un "fugado de la justicia", en referencia al expresidente de Cataluña y dirigente de Junts, Carles Puigdemont.



Ha recalcado que la Conferencia de Presidente hay que convocarla con la "regularidad establecida, de cara a que todos los presidentes autonómicos se sienten en una mesa a hablar de cuál es la realidad de nuestro país, hacia dónde deben ir las decisiones importantes que a todos nos competen y mantener una cordial relación institucional, que por otra parte es lo que esperan los ciudadanos de nosotros".

Ha indicado que, sin duda, Pedro Sánchez tiene un "problema muy grande con la Conferencia de Presidente y es que, paradójicamente, los presidentes que no suelen acudir a ella son aquellos con los que pacta para mantenerse en la Moncloa" y que le exigen reuniones "bilaterales".

"Entiendo que es un escenario incómodo para el presidente del Gobierno: Sus socios de legislatura, aquellos a los que les está concediendo todo lo que piden para que no le tumben la legislatura, son los que tradicionalmente no acuden a esa reunión", porque ellos "quieren comer aparte" y "comer más, sencilla y llanamente".

Ha querido dejar claro que desde la Junta de Andalucía, no van "a blanquear esa actitud reprochable que el presidente del Gobierno mantiene en esta legislatura y seguimos defendiendo que todos los presidentes de comunidades autónomas son legítimos representantes en sus territorios y, por lo tanto, deberían tener la opción de sentarse en la misma mesa a hablar de asuntos tan importantes" como la financiación autonómica.

Respecto a la inmigración y la posible transferencia de determinadas competencias a Cataluña, el portavoz ha señalado que en el Gobierno andaluz tienen "muy claro que se trata de una competencia estatal", lo que "no quiere decir que nosotros no vayamos a aportar todo lo que esté en nuestra mano para mejorar la situación".

La inmigración, según ha añadido, es "una realidad que en Andalucía conocemos muy bien y que requiere de mucha acción y de muchas mejoras", pero "desde luego no vamos a blanquear esa cesión que Pedro Sánchez está haciendo al independentismo", que "no sabemos muy bien ni siquiera en qué términos".

Ha añadido que tienen "serias dudas de que en Junts sepan exactamente qué es lo que han pactado con el presidente del Gobierno porque parece ser que, por la mañana, les promete la cesión de competencias absolutas y, por la tarde, empieza a matizar esa afirmación", mientras que, por la noche, "parece que no le va a ceder absolutamente nada porque está clarísimo que son competencias estatales".

"Nosotros defendemos un marco regulatorio estable, en el que las competencias del Estado no se regalen al mejor postor", ha indicado Fernández-Pacheco, apuntando que "no se puede vender el Estado al peso, y no se puede estirar la goma tanto, porque corremos serio riesgo de que la goma al final se acabe rompiendo".

"Colaboración absoluta con el Estado en problemas importantes que tiene nuestra tierra y que tiene el resto del territorio como, sin duda, la inmigración", según ha recalcado el portavoz del Ejecutivo andaluz, para quien no es razonable que aspectos que atañen al común del territorio "se negocien en una reunión bilateral, de manera que el resto de comunidades solo puedan aspirar a aquello que ha dejado Junts y Esquerra (ERC) libre".

"Pues no; nosotros no nos vamos a conformar con las migajas que los independentistas dejen en sus pactos con el presidente del Gobierno", ha señalado Fernández-Pacheco, para quien pese a que los andaluces tenemos la "suerte y honor" de contar con una paisana como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda como es María Jesús Montero, ello no se ha traducido en un mayor peso de los asuntos que afectan a Andalucía en el Consejo de Ministros.

"Hasta ahora, la respuesta ha sido todo lo contrario", ha indicado el portavoz del Ejecutivo andaluz, para quien, aunque la ministra diga que podemos aspirar a lo que piden los independentistas, "la respuesta es no y no queremos eso, sino que queremos que se respete el marco constitucional, el marco institucional, y a la comunidad autónoma donde más españoles viven".

Ha mostrado su preocupación por que España se esté convirtiendo en "una subasta", con tal de que Pedro Sánchez se mantenga "en el poder".