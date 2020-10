Mujeres y cáncer de mama: más investigación y menos lazos rosas

Este periódico ha hablado con Javier Salvador Bofill, director de la unidad de oncología médica, radioterápica y radiofísica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; un profesional oncológico que lleva 32 años en la profesión y que ha mostrado su preocupación con respecto a la investigación. «Si no investigáramos, los resultados ya serían siempre los mismos y no avanzaríamos nada, siempre estaríamos igual. Por tanto , la única manera de avanzar y de curar el cáncer será invirtiendo. No hay ninguna duda de eso. Hay que seguir mejorando». Salvador contó durante la entrevista una reflexión muy interesante en este sentido: «Los políticos intentan hacer lo que la sociedad demanda cuando llegan unas elecciones generales, pero la ciudadanía no demanda que aumente la inversión en investigación. No se dan cuenta de que ese es el único camino de que determinadas enfermedades se curen y de que la esperanza de vida aumente. Ese es el camino, pero cuesta que este mensaje llegue a los ciudadanos y lo vean como una prioridad».

Inma Durán ha sido y es una persona muy deportista. Le apasiona el piragüismo. Un día se encontró un bulto en el pecho y fue al ginecólogo para que le mandase una ecografía. Se sentía tan bien físicamente que nunca habría pensado que le iban a decir que tenía cáncer de mama. «Los primeros días son muy duros porque no sabes a lo que te enfrentas». Sin embargo, fueron pasando los días y se fue tranquilizando. Se dio cuenta de que «la realidad es muy diferente» a lo que imaginaba. «Durante la quimio me sentía genial, salvo que se me cayó el pelo, pero yo no le di importancia. Incluso, les envié una fotografía a mis sobrinos y les dije: ‘vuestra tía ya no tiene ni un pelo de tonta’. Me lo tomé a cachondeo porque me sentía bien. Yo no sé qué va a pasar en el futuro o cuánto voy a durar, por lo que no me voy a amargar pensando que tengo una enfermedad, porque si no pierdo un día de mi vida. Mi filosofía es: día que me despierto, día que disfruto».

A Inma la quimio no la limitó, sino que la invitó a hacer todas las cosas que a ella le apetecían. No obstante, lo peor que le pudieron decir a una mujer que ha remado toda su vida es que no podría hacerlo «jamás». «Yo no me rendí y cuando terminé la quimio y la radio, sin hacer caso a los oncólogos y asumiendo las consecuencias, empecé a hacer una modalidad nueva que se llama ‘Dragon Boat’, una especialidad de piragüismo que pacientes de cáncer de mama realizan en otros países, porque han demostrado que mejora mucho sus vidas. Empecé a remar y a remar y yo sentía que me iba recuperando, incluso competí. Sin embargo, un día después de decirle a mis amigos que me sentía fantásticamente, me noté un bulto en el pecho y me fui corriendo al hospital. Me hicieron una ecografía y la persona que me la hizo tuvo la sangre fría de ver que tenía metástasis y decirme ‘bueno, ya te llamaremos’. Me fui a un hospital privado para hacerme otra revisión porque esa oncóloga no me dijo nada y ahí me dijeron que tenía cáncer. Cada vez que lo pienso me pongo enferma, porque yo tuve la suerte de pagarme un hospital privado, pero ¿y quién no pueda? ¿Qué hace? Están jugando con tu vida. De toda la enfermedad es de lo que peor me ha sentado, la dejadez por parte de un médico». Una semana después, le confirmaron que no solo había vuelto el cáncer de mama, sino que se había «diseminado a otros órganos del cuerpo» y que tenía ya en el hígado, en el pulmón, en huesos, en el esternón y en los lumbares.

Inma cuenta que lo primero que te dicen es que «no tienes cura», pero que intentaran alargarte la vida lo máximo posible. «A mí me dijeron que mi esperanza de vida sería de 5 años. Llegué a pensar que podrían ser mis últimas navidades». Al fin y al cabo, de lo único que dependen todas las mujeres que sufren esta enfermedad es de la investigación e Inma está preocupada por la falta de inversión que hay en España. «Menos mal que existe la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico (ACMM), donde recaudamos dinero para la investigación, que es la única forma de salvarnos».

El cáncer de mama metastásico es el gran desconocido del cáncer de mama y, según Inma, es porque «no interesa conocer la parte oscura del cáncer». «Lo bonito es el lazo rosa y el ‘te vas a curar’, pero la realidad es muy distinta». Los dos últimos pronósticos de Inma han sido «malísimos» porque le han dicho que su metástasis ha progresado. «El cáncer no es rosa para nadie. Por eso, cuando vemos que las empresas se aprovechan del cáncer de mama nos da mucha rabia. Una empresa que vende más por la desgracia de mucha gente, que es el cáncer. Me parece una burla a las pacientes que no nos curamos».

«Todo el mundo está concienciado con el cáncer, pero la gente no hace nada para ayudar. La única manera es la investigación y hay que donar para que se investigue. ¿De qué sirve la carrera de la mujer? Si ahí no se dona nada en la investigación. ¿Qué estás celebrando? Si tú realmente quieres ayudar, dona y haz algo para ayudar a las mujeres que tienen cáncer de mama».