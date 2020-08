«No es el momento de remodelaciones y no me he visto fuera del Consejo de Gobierno»

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz , asegura, sobre la hipotética revisión de competencias y de responsables que baraja acometer el Gobierno andaluz , que "ahora no es el momento de hacer remodelaciones porque estamos en un momento muy delicado de crisis económica y social y ahora sí están los equipos muy consolidados, como es el caso de mi Consejería", y responde sobre una eventual salida suya del Gobierno andaluz en este proceso de revisión que "no, no me he visto fuera del Consejo de Gobierno" .

"Puede haber retoques en otros planos, en algunas direcciones generales o secretarias, pero consensuado con todo el equipo de gobierno", esgrime Ruiz, quien rechaza utilizar el concepto de crisis para hablar de cambios en el Gobierno andaluz.

"No existe crisis, seguimos siendo un equipo de Gobierno muy unido, fortalecido durante esta pandemia que ha sido terrible, he trabajado con Hacienda y Salud. Crisis no existe, otra cosa es una remodelación o un ajuste. Espero que nos informen en unos días después de haber recogido nuestras opiniones", reflexiona la consejera de Igualdad sobre la remodelación del Ejecutivo autonómico.

Cuando se le pregunta si está contenta con las competencias que tiene o si podría asumir alguna más, Rocío Ruiz afirma que "no tengo ningún problema en mis competencias, las asumo todas, tengo un pedazo de equipo, y podemos con estas competencias", y prosigue aclarando que "me he ofrecido públicamente si alguna Consejería necesita ayuda o apoyo, no tengo ningún problema". "Con las personas adecuadas se puede llegar a donde haga falta", afirma la consejera de Igualdad.

Rocío Ruiz señala que "no, no me he visto fuera del Consejo de Gobierno" y apela a que "tengo una relación personal muy buena con todos, de PP y de Cs", a lo que añade el apoyo que dice recibir "en todo lo que he pedido, porque nunca tengo suficiente, y cuando he necesitado, desde el presidente, el consejero de Hacienda, el vicepresidente, siempre han estado ahí apoyándome".

Preguntada por la posibilidad de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya frenado una remodelación más profunda que el vicepresidente Juan Marín pudiera tener en su mente, la consejera de Igualdad afirma que "no lo sé porque no he estado en una reunión a ese nivel", tras lo que apunta que "nosotros hemos estado reunido para decir las necesidades de cada uno y tampoco le puedo decir qué está pensando el presidente".

Si estima que la supuesta remodelación del Gobierno era una caza de brujas contra la consejera de Igualdad por sus supuestas aspiraciones políticas en el seno de Ciudadanos, argumenta que "no tengo tiempo de pensar en esas cosas".

"Pensar en estas intrigas no merece la pena, yo no soy de esa condición. Jamás voy a jugar a ese juego político. Voy a estar aquí hasta que las personas quieran, mi partido quiera, hasta que sea valiosa, útil, estaré donde mi partido quiera. Si me dicen ahora soy consejera, seré consejera, si me tengo que iré y si tengo que ser otra cosa, seré otra cosa".

"Estoy en política, en este reto, porque vinieron a buscarme, yo estaba trabajando, y me pareció un proyecto, el de Ciudadanos, del que me enamoré y luego me ofrecieron una Consejería, que para mí ha sido un regalo", explica Rocío Ruiz sobre su desembarco en la política andaluza desde su condición de miembro de la sociedad civil.

"Cada vez que firmo digitalmente un proyecto sé que estoy ayudando a muchísimas personas, es indescriptible para alguien como yo, que tengo vocación de servicio público", concluye Ruiz sobre la motivación que entraña ejercer como consejera de Igualdad.