«No existe ningún proyecto de autovía Huelva-Cádiz»

Sobre el proyecto de autovía Huelva-Cádiz, la consejera ha apuntado que " es muy difícil informar de algo que no existe ", ya que "a día de hoy no hay proyecto de qué hablar" y sólo "declaraciones que no van más allá", lo cual "nos deja poco margen para seguir hablando" sobre esta cuestión.

En esa línea, ha apuntado que "el riesgo que tiene Doñana con este proyecto es una amenaza importante que debemos reconsiderar", porque el citado espacio natural, al que ha definido como "joya", constituye para Adelante "un símbolo de nuestra identidad colectiva" que "es necesario y urgente conservar", y sobre el que se ciernen "muchos riesgos y amenazas", como la "sobreexplotación" de acuíferos, los incendios, la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) o el proyecto de almacén de gas natural, entre otros que ha enumerado.

Así, ha afirmado que Doñana "está más amenazada que nunca" y "la estamos poniendo cada vez más en peligro", y se ha mostrado confiada en que realmente el referido proyecto de autovía que "el PP defendió en su campaña electoral no existe, que sea una falsa alarma y que realmente se quede en el baúl de los recuerdos", porque "los andaluces lo agradecerán", según ha apostillado.

A esto la consejera ha replicado que "hay que dejar que la gente también tenga sus pretensiones" en relación a las "conexiones" que puedan establecerse entre dos provincias, que se pueden "materializar de muchas formas", y ha negado que Doñana esté "más en peligro que nunca".

Al contrario, Crespo ha defendido que el parque natural "está ahora mismo en las mejores manos que nunca", y desde la Unesco, de hecho, "se ha felicitado" recientemente a Doñana "por los esfuerzos realizados por la mejora de la gestión", por lo que ha pedido "tranquilidad" al respecto reiterando el "compromiso" del actual Gobierno andaluz con la conservación del espacio.

La diputada de Adelante ha respondido en su segundo turno que "las pretensiones de algunos no pueden poner en riesgo Doñana", y "el peor regalo que se le puede hacer" al parque nacional por su 50 aniversario "sería ponerla en riesgo".

Frente a ello, ha manifestado que "un regalo para Doñana sería apostar por su blindaje", y ha sostenido que el proyecto de autovía Huelva-Cádiz, que "ya se descartó en los años 80 por los costes ambientales", "no se lo ha sacado la gente de la manga cuando sale a la opinión pública".

Sin embargo, la consejera ha zanjado el debate reiterando que "en este momento no existe ningún proyecto" de autovía y "no vamos a permitir nada que perjudique a Doñana", un espacio al que "el peor regalo que se le puede hacer es la demagogia", según ha aseverado, tras lo que ha insistido en animar a sentirse "partícipes" de la conmemoración del 50 aniversario del Parque Nacional y de hablar del mismo "en positivo, y no de entelequias que no existen".