Nochebuena en un Portal de Belén de cartón y plástico

De este modo, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y tras el análisis y el diagnóstico de los problemas, trasladará a los ayuntamientos y todos los agentes implicados sus propuestas, toda vez que el diseño y desarrollo de este primer plan estratégico va a contar con participación de la administración local, social y ciudadana.

Serán los ayuntamientos, dentro de su autonomía local, los que decidirán sobre la implantación de su plan municipal.

La Junta quiere terminar así con la vergonzante excusa de algunos ayuntamientos de no querer intervenir en este asunto por no tener “competencias” en materia migratoria, cuando, en realidad, se trata de un problema humano, social, no relacionado con la migración, sino consecuencia de ésta. Es decir, que los municipios tienen en sus pueblos a personas que pasan verdadera necesidad, que no tienen qué comer, y solucionarlo no es solucionar un problema migratorio, sino arreglar algo que señala a personas directamente por el mero hecho de haber nacido en el lado equivocado del mundo.