«¿Para qué quiere Sánchez el estado de alarma hasta mayo?»

"No tengo ni idea de lo que va a pasar con Susana Díaz pero sí deseo honestamente que el PSOE resuelva cuanto antes sus problemas internos", ha afirmado Moreno, a la vez que ha asegurado que necesita "tener una interlocución con el PSOE para tratar de llegar a acuerdos", pero ha lamentado que "nunca lo había visto tan dividido, desorientado y desnortado".

"Para hablar de ir juntos a unas elecciones todavía queda una eternidad pero sobre todo habrá que medir, cuando queden cinco o seis meses, qué es lo más interesante para el proyecto político porque la Ley D'Hont es compleja y caprichosa", ha detallado Moreno, al tiempo que ha matizado que desde el PP-A "no se descarta nada, pero no es el momento ahora de tomar ninguna decisión".

Ha asegurado que su gobierno "marcó unas líneas rojas que no se han sobrepasado" y ha calificado al acuerdo suscrito en Andalucía como "muy razonable, con avances en la rebaja de la presión fiscal, la reordenación del sector público o la transparencia en la gestión".

En cuanto a Vox, el presidente ha reconocido que "se ha producido un endurecimiento" de sus posiciones , pero no cree que "haya tenido tanto que ver con el discurso de Pablo Casado como con el hecho de que llevamos ya dos años de legislatura y pretendían rentabilizar mejor su apoyo al gobierno".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que "hay decisiones que se deben tomar en común" y se ha preguntado para qué quiere el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el estado de alarma hasta mayo "si no lo ejerce".

Además, Moreno ha asegurado que la huelga de Canal Sur "no tiene ninguna motivación", salvo que "sea política" porque "no hay razón laboral". "Se ha garantizado que no se va a despedir a nadie, la RTVA ha mejorado en audiencia, en inversión tecnológica, en infraestructura y muchos profesionales han agradecido el esfuerzo que estamos haciendo en la RTVA y lo que hace falta es despolitizarla, que sea más funcional", ha argumentado el presidente andaluz.