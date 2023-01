Pedro Pacheco pide que revisen su condena tras la modificación de la malversación

El exalcalde de Jerez de la Frontera (Cádiz), Pedro Pacheco, ha anunciado que sus abogados están estudiando presentar un escrito en la Audiencia Provincial de Cádiz "por si soy sujeto receptor o de esa medida de gracia", en referencia a la modificación del delito de malversación que ha entrado en vigor y por lo que cumple actualmente pena de inhabilitación para cargo público.

Cabe recordar que Pacheco solicitó al Gobierno hace más de dos años el indulto para anular la condena de inhabilitación que aún cumple, tras haber pasado más de cinco años en prisión por dos casos de enchufismo en una sociedad municipal. "Ya he pagado todo, en lo material y en lo pecuniario, lo que pido es que se me devuelva una especie de dignidad pisoteada", afirmó el pasado año cuando habló de esta petición.

En una entrevista concedida a 7TV en Cádiz, Pacheco ha manifestado que ahora que ha entrado en vigor lo aprobado por el Gobierno para modificar el delito de malversación "permite a muchos cargos públicos en este país ver si se acoge o no a esa medida de corrección de ese delito".

Por ello, ha anunciado que va a presentar un escrito, porque "muerto el perro acabó la rabia". "Si el delito por el que a mí me condenaron, que se pasaron seis pueblos, no existe, porque han dividido entre malversación propia o impropia, no sé por qué tengo que seguir pagando unos efectos colaterales", ha manifestado.

En este sentido, ha añadido que no le van a devolver los años de prisión que ha estado ni el dinero que le ha costado todo este proceso, "pero como el delito no es delito, quiere decir que si pervive un efecto colateral secundario, que es evitar que yo pueda ejercer la política, creo que es de cajón". Por ello, ha indicado que va a presentar en estos días el escrito "porque creo que me puedo acoger a esas medidas".