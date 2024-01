Picardo: En el primer semestre quedará claro si habrá o no acuerdo sobre Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado este lunes que será en este primer semestre de 2024, cuando también se celebren elecciones europeas en junio, el momento en el que "por fin" se determinará "si se puede alcanzar o no un acuerdo" con la Unión Europea sobre la relación con el Peñón.

"Creo que en el primer semestre de 2024 se resolverá la cuestión de la futura relación de Gibraltar con la UE. Así que tenemos que estar preparados para hacer frente a cualquier presión que pueda surgir mientras trabajamos en el final de esta negociación", ha señalado el ministro principal en su discurso de Año Nuevo.

En el mensaje, Picardo se ha referido a las "adversidades" que, a su juicio, ha sufrido el Peñón, entre las que ha citado al Brexit. "Nos obligó a sentarnos en una mesa en la que probablemente nunca quisimos estar. El Brexit puso a Gibraltar en la cuerda floja. Y hemos trabajado duro para hacer frente a la fuerza de esta adversidad", ha reivindicado.

Así, ha recordado que Gibraltar no estaría en negociaciones del tratado "si el Reino Unido no hubiera votado a favor de abandonar la UE". "Pero recordar lo que podría haber sido sería perder el tiempo. Y es una pura fantasía que alguien en Gibraltar sugiera que estas negociaciones podrían haber concluido con éxito antes", ha replicado.

Por ello, ha defendido la labor de su gobierno en las negociaciones, "en estrecha colaboración con el Reino Unido", para avanzar "en esta difícil y delicada negociación hacia una conclusión" que sea "satisfactoria". "Y, lo que es más importante, somos nosotros los que tomamos las decisiones en todos los aspectos de la negociación relacionados con Gibraltar, tal y como establece nuestra Constitución", ha subrayado.

Picardo ha insistido en que llegará "hasta el final" para alcanzar un acuerdo que sea "seguro y garantizado". "He evitado deliberadamente fijar límites temporales a estas negociaciones que me han consumido durante los dos últimos años de mi vida. Para no perjudicar nuestra posición negociadora, no he fijado lo que considero límites inútiles al plazo para llegar a un acuerdo. Y tampoco los pondré hoy", ha explicado.

Por último, el ministro principal ha pedido "estar preparados para hacer frente a cualquier presión que pueda surgir". "La paciencia y la calma estoica serán nuestros únicos aliados durante este periodo", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que "no habrá ninguna concesión sobre la soberanía, jurisdicción o control exclusivamente británicos de Gibraltar ni sobre ninguno de sus componentes".

"Les garantizo que traeré un tratado con garantías para Gibraltar. Porque si no es seguro y no tiene garantías, no traeré acuerdo alguno en absoluto. No lo haré", ha zanjado.