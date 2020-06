Piden que haya movilidad interprovincial en Andalucía aunque no pasaran Málaga y Granada

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha defendido este miércoles que todas las provincias andaluzas pasen este próximo lunes a la Fase 3 de desescalada, incluidas Málaga y Granada, ante la pandemia del coronavirus y que haya movilidad entre todas ellas, aunque ha apuntado que, de no pasar estas dos provincias, pedirán que sí se permita el movimiento entre el resto en Fase 3. "No pueden pagar justos por pecadores, aunque en este caso no haya pecadores", ha señalado.

En rueda de prensa, Romero ha insistido en que "el sentido común" dicta que pasen las ocho provincias andaluzas a la Fase 3 y que el Ejecutivo central "se deje de criterios partidistas", a la par que ha señalado que "hay que pelear por que Málaga y Granada pasen a la Fase 3" teniendo en cuenta que se está en temporada de verano. "Le hacemos una faena al sector turístico", ha advertido.

"No es una locura la movilidad entre provincias en la misma fase. En Andalucía somos los últimos en contagios por cada 100.000 habitantes", ha explicado Romero para destacar que la comunidad andaluza cuenta con mejores índices en comparación con otros territorios por "la anticipación y la gestión" por parte del Gobierno andaluz de PP-A y Cs.

Sobre este mismo asunto se ha pronunciado este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha señalado que no contempla "otra opción" que el pase del conjunto de la comunidad autónoma a la Fase 3 del plan de desescalada del Gobierno, lo cual "podría facilitar la movilidad entre las ocho provincias".