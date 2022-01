Polémica por este cartel navideño de Blas Infante

"Hasta ahora, los ataques e intentos de descalificación o de ridiculización de la figura de Blas Infante habían venido siempre de la ultraderecha o sectores próximos a esta. Ahora, partidos y personas que se reclaman andalucistas y soberanistas la banalizan y, sin dar explicación alguna, persisten en presentarlo de manera irrespetuosa aunque algunos de los responsables de ello nieguen esa falta de respeto", añade la Fundación, que subraya que pese a ser "independiente de cualquier partido político", no tiene "otra opción que salir a escena cuando desde alguna de esas organizaciones se desnaturaliza el pensamiento de Blas Infante, se intenta apropiar su figura o se le ridiculiza, como ocurre en este caso más allá de cuales sean los objetivos e intenciones de quienes así han actuado".

Por todo ello, la Fundación Blas Infante urge a los grupos Defender Andalucía y Adelante Andalucía a "suspender la divulgación y apoyo al cartel y que, aunque sea privadamente, pidan también excusas a María de los Ángeles Infante, nuestra presidenta, que está lógicamente herida e indignada por el uso que están haciendo de la figura de su padre".

"Nos consta que en ambas organizaciones hay personas que no están conformes con la posición que en este tema han tomado los responsables de ellas, quizá ya aquejados de nerviosismo preelectoral o agobiados por los resultados que les adelantan las encuestas. No todo vale para intentar hacerse notar y visibilizarse. Y menos,ser irrespetuosos con los símbolos de Andalucía. Creemos que se equivocan porque están tirando piedras sobre su propio tejado. Que no se den cuenta de ello y rectifiquen solo reflejaría un grave déficit de análisis y la confusión propia de los neoconversos (al andalucismo, no a la política)", concluye la nota de la Fundación.