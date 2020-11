Posponen los exámenes presenciales en las oposiciones a la Junta

El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, aludió este domingo a esta posibilidad tras anunciar que decretará desde las 00.00 horas del martes 10 de noviembre y hasta el día 23 del mismo mes el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas, ampliará el toque de queda desde las 22.00 hasta las 07.00 horas y confinará a todos los municipios de la comunidad, de los que sólo se podrá entrar y salir de forma justificada.

Junto a ello, la orden regula medidas de salud pública en centros universitarios, docentes y similares, donde no se aplicará el cierre de toda actividad no esencial fijada en toda Andalucía a partir de las 18 horas, y establece que "en el grado 1 y 2 las universidades públicas y privadas continuarán con la impartición de clases teóricas on line, manteniéndose la presencialidad para prácticas experimentales, rotatorias, practicum, o actividades similares, incluidas las de investigación".

Igualmente, determina que "en el grado 1 y 2 se mantendrá la actividad docente no universitaria de forma presencial, incluido comedores escolares, aula matinal y transporte escolar", así como que las restricciones previstas en la ocupación de vehículos previstas en la orden de 29 de octubre "no serán de aplicación cuando los viajeros sean escolares, en sus desplazamientos a los centros educativos o desde los mismos, en cuyo caso se podrá ocupar la capacidad total de los vehículos".

Por último, la orden fija que "en el grado 1 y 2 se mantendrá la actividad presencial en todos los centros de formación profesional, conservatorios, escuelas de idiomas, academias, centros de educación permanente de adultos y demás centros similares".