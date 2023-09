Premios Solidarios Andalucía 2023 de la ONCE

El Grupo Social ONCE en Andalucía entregará los Premios Solidarios 2023 por primera vez en Huelva. La gala se llevará a cabo en el Auditorio de la Casa Colón a las 19:30 horas de mañana. Entre los asistentes destacan el vicepresidente del Grupo Social ONCE, José Luis Pinto; el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo; el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet. Estos premios reconocen la solidaridad de personas, administraciones, empresas, entidades sociales y medios de comunicación en el último año.