¿Qué pasará con la Operación Paso del Estrecho?

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho este lunes que no ve lógico "concentrar 3 millones de personas" en la Operación Paso del Estrecho (OPE) cuando el Gobierno autonómico está pidiendo a los ayuntamientos que no permitan las ferias y romerías, donde son miles de personas.

"Si estamos diciendo que no hay feria y que no hay romería, donde hay 3.000 ó 4.000 personas, claro que no nos parece lógico concentrar 3 millones de personas en un paso, en cuatro meses, de un lado a otro de nuestros continentes", ha manifestado el presidente durante la presentación del proyecto "Project Manager".

Moreno ha reclamado al Ejecutivo central que estudie "de una manera muy seria y muy rigurosa" esta el paso del Estrecho.

A este respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que se están estudiando medidas ante la posibilidad de que este verano también se produzca la operación.