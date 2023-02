¿Qué son los tejidos inteligentes?

En 2019 la Asamblea General de la ONU marcó en el calendario el 7 de septiembre como Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul. El aire limpio es vital para sustentar la vida en la Tierra y evitar la contaminación atmosférica que provoca multitud enfermedades en todos los países del mundo. Concretamente, cerca de 7 millones de muertes prematuras se atribuyen directamente a la contaminación atmosférica tanto en interiores como al aire libre.

Todas estas muertes y enfermedades asociadas a las emisiones de CO2 se pueden reducir considerablemente. Para ello son claves las iniciativas y compromisos que deben adoptar tanto los países como las instituciones y empresas entre las que se enuentran los tejidos inteligentes.

Los tejidos ‘Plenty of life’, como se conocen en el mundo de habla anglosajona, donde ya han empezado a implantarse, son tejidos inteligentes que aportan oxígeno y elimina virus y bacterias de los lugares en los que está presente. Su tecnología es pura audacia técnica orientada a construir un entorno que nos permita llevar una vida más equilibrada.

Se trata de una tecnología 100% sostenible y libre de virus, ya que estos textiles son tratados con biocidas, lo que les convierte en inocuos para el ser humano y mortales para ciertos virus. Es el caso, por ejemplo, del COVID-19, el virus muere a las dos horas de estar en contacto con este tipo de tejidos.

Los tejidos inteligentes tienen también un recubrimiento fotocatalizador basado en minerales –concretamente agentes antimicrobianos, nanopartículas orgánicas de plata y dióxido de titanio– capaces de reaccionar sobre más de 600 bacterias distintas.

Se limpian además simplemente con la luz del sol y que sus propiedades antimicrobianas y antivirus actúan de manera permanente. Se autolimpian, por tanto, con la exposición a la luz solar, eliminando así manchas orgánicas, bacterias y virus. Así no se hace necesario utilizar ningún producto de limpieza, las manchas que no son orgánicas y no se van al 100% se limpian solamente con un paño mojado.

Otra característica importante es que el color permanece inalterable. Dentro de estos ensayos hay dos normativas: la B02 y la B04. En la B02, a escala de azules en la que muchjos de estos textiles dan un 8 sobre 8 y a escala de grises un 5 sobre 5. Y en la B04, a escala de azules, un 7 sobre 8 y a escala de grises un 4 sobre 5. Estas máximas puntuaciones suponen una alta solidez a la decoloración que suele ocasionar el sol en los tejidos expuestos al exterior.