Rafael Escuredo da su «apoyo absoluto» a Espadas en las primarias del PSOE-A

El expresidente socialista de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo ha trasladado su "apoyo incondicional" al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ante la candidatura que encabeza para las primarias del PSOE-A que elegirá a su cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas, así como su "confianza" en la "persona" del regidor hispalense "y en lo que tan dignamente" representa.

Así se lo ha trasladado a Juan Espadas el que fuera primer presidente de la Junta de Andalucía en la etapa autonómica en el marco de una carta abierta, consultada por Europa Press, que se conoce coincidiendo con un acto que dicho candidato protagoniza este miércoles en Antequera (Málaga), en el marco de su campaña para las primarias, cuya jornada de votación se celebrará el próximo domingo, 13 de junio.

Escuredo alude en su carta al Pacto de Antequera adoptado el 4 de diciembre de 1978, que, "desde la unidad y el acuerdo, no solo nos permitió afrontar, sino ganar la batalla por la autonomía plena para Andalucía", según subraya el expresidente, que mantiene que "aquella lección de unidad y acuerdo nos debe servir igualmente, aquí y ahora, para afrontar cualquier otro problema de alcance que se nos pueda presentar en el futuro, y que exija de todos nosotros los consensos necesarios para afrontarlo".

El expresidente de la Junta justifica su "absoluto apoyo" a la candidatura de Espadas a las primarias por una serie de razones, como que, desde que el alcalde de Sevilla la presentó, "siempre te has manifestado con el debido respeto a tus oponentes y sus seguidores, algo que echo de menos en estos tiempos que corren", según le traslada Escuredo al candidato en su carta, en la que defiende que, "si uno aspira a ser respetado, lo primero que debe hacer es respetar a los demás". "Y eso no solo lo has dicho, sino que lo has hecho, y esto es fundamental, porque se trata de compañeros y amigos", ha valorado el expresidente.

Escuredo remarca además que conoce la trayectoria de Espadas "como servidor público, tanto en la Junta como en la Alcaldía" de Sevilla, y sabe de su "honradez personal e intelectual", así como de su "capacidad para afrontar cualquier reto que se te presente, sin amilanarte por ello, ni renunciar tampoco a la defensa de cuanto consideras justo y necesario".

Además, el expresidente de la Junta apoya a Espadas porque, "sin haber dejado de ser un hombre de izquierdas", siempre ha buscado "la transversalidad en tu discurso político, por entender que ese es el mejor camino para que una franja importante de la sociedad andaluza, ajena a extremismos y populismos, se incorpore al proyecto que defiendes".

También Escuredo apoya a Espadas porque "sabes que el pueblo andaluz está cansado de tanto ruido y descalificaciones personales, y busca en políticos como tú el diálogo y el talante conciliador que siempre te ha caracterizado, para afrontar aquellas cuestiones de alcance que sirvan para mejorar el bienestar de los andaluces".