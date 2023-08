Rechazan indemnizar con 136.400 euros a un ciclista caído en la A-4

Mientras la resolución denegatoria de la indemnización alegaba que no pesa "relación de causalidad entre el evento lesivo y los daños que ha producido el mismo y el funcionamiento del servicio público"; el reclamante sostenía que "el accidente y los daños corporales derivados del mismo tienen relación de causalidad con la actuación administrativa por la omisión del deber de vigilancia y correcto mantenimiento de la vía pública para una circulación segura".

La Audiencia Nacional ha confirmado una resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad, que deniega a un ciclista una indemnización de 136.398 euros que reclamaba por las lesiones y perjuicios derivados de una caída en el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Écija (Sevilla). Mientras el reclamante atribuía el accidente a una omisión de la Administración respecto al deber de vigilancia y mantenimiento de la vía, dada la presencia de "un trozo de pieza metálica" en la carretera; el tribunal no ve probado que la pieza "interfiriese en la circulación de la bicicleta" o fuese la "causa determinante" de la caída .

Además, el reclamante rechazaba "que el accidente fuese consecuencia de la falta de atención en la conducción, como se afirma en el informe del Consejo de Estado y en el informe del Jefe de área de conservación y explotación de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental; constando en el atestado de la Guardia Civil que en el lugar del accidente se hallaba un trozo de pieza metálica no perteneciente a los vehículos implicados".

Analizando el asunto, el tribunal determina que "no cabe acoger la pretensión indemnizatoria que la parte recurrente deduce frente a la Administración", explicando que "queda acreditada por el atestado la existencia de un trozo de pieza metálica cerca del lugar en que se produjo el accidente, pero no las características de la misma ni que interfiriese en la circulación de la bicicleta del reclamante"; además de que "tampoco hay constancia de cuál fue la procedencia de esa pieza, que cabe suponer razonablemente que provenía de otro vehículo que hubiera circulado anteriormente por la zona; la cual no había sido detectada por los servicios de mantenimiento en su recorrido unas horas antes, ni tuvieron aviso o noticia de su presencia en el arcén".