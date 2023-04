Ribera dice que Moreno Bonilla le ha «defraudado»: «Honestamente, no sé qué hacer»

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha dicho que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, la ha "defraudado" al poner "en riesgo" Doñana admitiendo que no sabe "qué hacer".

"Es un señor que me ha defraudado mucho, porque hace un año tuvimos esta conversación y él me prometió que nunca pondría en riesgo Doñana (...) que él estaba con Doñana y que su programa era verde (...) y, de repente me encuentro esto", que «es el timo de la estampita trasladado a fresa de Doñana», ha lamentado Ribera este jueves en relación al proyecto de ley para regularizar los regadíos impulsado por la Junta de Andalucía, en una entrevista telefónica desde Bruselas en RNE, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha recriminado a Moreno que él "sabe que pone en riesgo sanciones que pagarán los españoles en el supuesto de que siga adelante con su iniciativa y no le importa". "Honestamente, no sé qué hacer", ha reconocido la ministra.

Al respecto, se ha mostrado permanentemente disponible, abierta y dispuesta a encontrar "soluciones para el futuro" pero que sean "viables y tengan recorrido". "¿Cómo le voy a prometer yo a unos señores que están preocupados por su futuro un agua que no existe? Tendré que buscar otras soluciones", ha deslizado.