¿Sabes qué es la madera certificada FSC?

-La certificación FSC es un proceso basado en unas normas internacionales que por un lado verifican la sostenibilidad de la gestión forestal en origen e incluye en su alcance los aprovechamientos obtenidos, maderables y no maderables; y por otro, la trazabilidad de los productos forestales declarados como certificados FSC, a través de los estándares de Cadena de Custodia.

-¿Hay diferentes tipos de ,madera certificada FSC?

-La madera certificada FSC podemos encontrarla de tres tipos, identificada con 3 etiquetas FSC, que describen el origen y composición del material de origen forestal empleado: FSC 100%, indica que toda la madera empleada procede de bosques certificados FSC, auditados bajo estrictos criterios medio ambientales y sociales y es el mayor sello de distinción entre nuestros productos certificados. FSC Mixto, identifica los productos de madera en los que se han mezclado madera procedente de bosques certificados FSC, madera reciclada y/o madera controlada. La madera controlada por FSC es una madera que no procede de bosques certificados, aunque sí debe satisfacer unos requisitos específicos, que están recogidos en nuestros estándares. El objetivo es evitar el uso de madera que proceda de fuentes ‘inaceptables’ en productos etiquetados FSC. Entre otros están la madera de cortas ilegales, de aprovechamientos en violación de derechos tradicionales y/o civiles, de bosques genéticamente modificados, de bosques con altos valores de conservación y/o que estén amenazados, y de conversiones de bosques naturales en plantaciones. Además, estos estándares se han revisado recientemente en relación con la invasión de Ucrania, y no permiten el uso de madera procedente de conflictos armados violentos y/o que amenacen la seguridad nacional o regional y/o estén vinculados a un control militar. La madera controlada constituye una opción aceptable para aquellas empresas que no pueden adquirir suficiente material certificado FSC y ofrece a los consumidores la posibilidad de seguir comprando productos de fuentes certificadas y controladas. FSC Reciclado, indica que se ha verificado que los productos de madera están elaborados con un 100% de material reciclado (ya sean materiales recuperados preconsumo o posconsumo). Los productos certificados FSC Reciclado restan presión a los bosques y promueven la economía circular.

- ¿Quién certifica?

La certificación FSC es un proceso voluntario que se lleva a cabo por parte de entidades de certificación independientes, a su vez acreditadas por ASI (Accreditation Services International). Estas empresas emiten los certificados, y otorgan los derechos de uso del etiquetado, con una validez de cinco años y revisión anual.

-¿Y en España?

-En España, disponemos de un Estándar Nacional de Gestión Forestal, cuya última versión es del 2020, que consta de 10 principios, 63 Criterios y 204 indicadores. Un documento participativo creado por el Comité de Estándares de FSC España, sometido a diversos procesos consultivos, donde han participado los principales actores del sector forestal de nuestro país con objeto de adaptar el marco de FSC internacional a la realidad forestal española.

El marco normativo de FSC cumple con el código de buenas prácticas de ISEAL a la hora de implementar estándares sociales y medioambientales, y se toman muy en serio sus recomendaciones a la hora de implementar sus recomendaciones. Este marco implementa mejoras continuas y revisiones a través del departamento internacional de Políticas y Estándares y las oficinas nacionales.

- ¿Cómo se obtiene la certificación?

-Los procesos para la certificación FSC de Gestión Forestal y de Cadena de Custodia, están orientados primero hacia los propietarios forestales y después, hacia los productores, fabricantes, y distribuidores de productos forestales.

Para obtener la certificación, aconsejamos a propietarios y empresas que inicien su proceso de solicitud a través de consultores especializados en la certificación forestal y en la cadena de custodia, quienes podrán asesorarles respecto a los requisitos contemplados y recogidos en nuestros estándares. Una vez confirmado que los solicitantes cumplen con los requisitos para optar a la certificación, la entidad certificadora independiente elegida, realiza las auditorías pertinentes. El informe de auditoría realizado es la base sobre la cual las entidades de certificación toman la decisión correspondiente. FSC España está disponible para resolver todas las dudas que puedan surgir alrededor de la certificación y sobre nuestros estándares de aplicación, pero el proceso de verificación y emisión de certificados es realizado por entidades certificadoras independientes lo que garantiza solidez y rigurosidad a nuestro sistema de certificación.

- ¿Qué peso tiene Andalucía en la producción de madera certificada FSC?

-Las estimaciones que se han hecho hasta la fecha en FSC globalmente permiten afirmar que al menos un 23% de la madera en rollo de origen industrial está certificada por nuestros estándares. En el caso de Andalucía, la superficie certificada se dedica mayormente a la producción de corcho y otros productos no maderables.

- ¿Cómo puede un consumidor saber que los productos de madera que adquiere son realmente sostenibles?

-Los consumidores pueden comprobar si un producto final o acabado está fabricado a partir de madera certificada FSC mediante nuestras etiquetas, que son los distintivos visibles o bien en producto o en su embalaje, que garantizan que toda la cadena de suministro desde el bosque hasta sus manos y todas las empresas involucradas disponen de Certificación FSC de Cadena de Custodia. La matrícula de las etiquetas puede verificarse de manera gratuita en la base de datos de certificados que se encuentra en nuestra web. Dicha verificación permite cotejar el estatus de validez de los certificados y su alcance.

- ¿En qué productos puede encontrarse este sello sostenible?

El sello de FSC puede encontrarse en una gran variedad de productos, desde material de papelería, embalaje de cartón y madera, papel higiénico, libros y revistas, envases de bebidas como zumos, agua mineral y leche de origen animal y vegetal, tapones de corcho, objetos de decoración fabricados en madera, utensilios de cocina de madera, herramientas de madera, utensilios de higiene como cepillos, pelo y cepillos de dientes de madera, mobiliario, calzado, colchonetas y neumáticos fabricadas con caucho certificado y moda fabricada a partir de fibras celulósicas certificadas; así como en productos no maderables, como aquellos fabricados con resina, miel, plantas aromáticas, ganado en extensivo y caza.

Un importante paso para garantizar la sostenibilidad de los recursos empleados es la aplicación del sello FSC en obras y proyectos fabricados con recursos maderables, desde edificios públicos, construcciones privadas, obras de ingeniería, embarcaciones, instrumentos y obras de arte, entre otras posibilidades. En este sentido, la certificación y sello FSC verifica que la madera empleada es certificada FSC, en todo su conjunto, una parte o porcentajes de esta. El sello FSC permite a las empresas, promotores, arquitectos, ingenieros, carpinteros y artistas, y otros actores que no están implicados en la cadena de suministro el demostrar que la madera empleada cumple con estrictos estándares de sostenibilidad, sumando valor al proyecto.

La Certificación de Cadena de Custodia de todas las empresas implicadas en la cadena de suministro de la madera, desde el bosque, aserraderos, empresas de primera y segunda transformación y empresas encargadas de fabricar producto final o acabado, son un requisito imprescindible para que un producto final pueda ser etiquetado FSC, pero en el caso de proyectos y obras, es necesario establecer una verificación y auditoría complementaria recogida en un estándar que por un lado ofrece seguridad sostenible a todos los públicos y por otro, refuerza el compromiso sostenible de las empresas.

- ¿Es importante el poder del consumidor para que cambie la manera de producir con madera?

El mercado de productos de origen forestal sostenible ha ido experimentando en los últimos años un gran crecimiento. Los titulares de certificados de Cadena de Custodia FSC relativos a la madera para mobiliario y construcción ha crecido un 62% en 2021, lo que demuestra que la industria de la madera está moviéndose rápidamente hacia la sostenibilidad y que nos encontramos con un mercado afianzado, estable y en crecimiento.

El poder del consumidor es un factor muy importante. La demanda creciente de productos sostenibles es una realidad, pues la sociedad es cada día más consciente de las consecuencias negativas que supone una gestión inadecuada de nuestros recursos y materias primas. La garantía de que los recursos forestales provienen de fuentes sostenibles y controladas representa un factor cada día con mayor peso en la decisión de compra. La conservación de nuestros bosques es una preocupación real y su papel en la lucha contra el cambio climático, incuestionable. En el estudio de 2021, realizado para FSC por GlobeScan demuestra que un 86% de los consumidores están preocupados y tratan de evitar la compra de productos que puedan dañar a la biodiversidad o contribuir al cambio climático, y por eso, esperan que las empresas puedan garantizar que los productos de origen forestal y los embalajes, no contribuyen a la destrucción de los bosques.

- Recientemente FSC ha decidido retirar del mercado productos forestales procedentes de Rusia. ¿Por qué?

-La Junta Directiva de FSC Internacional ha decidido bloquear la comercialización de productos de origen forestal FSC y madera controlada FSC procedentes de Rusia y Bielorrusia a cualquier país del mundo. Esto significa que la madera y los productos forestales FSC de Rusia y Bielorrusia no pueden utilizarse ni venderse como productos certificados FSC en ningún lugar del mundo mientras continúe la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta medida se debe a la relación que existen entre el sector forestal de estos países con la financiación de la invasión armada.

Para continuar protegiendo los bosques en Rusia, FSC permitirá a los titulares de certificados de gestión forestal en Rusia la opción de mantener su certificación FSC de gestión forestal, pero sin permiso para comerciar o vender madera certificada FSC ni productos de origen forestal FSC.

En cuanto a los bosques de Bielorrusia, semanas antes de la invasión, los certificados FSC de Gestión Forestal fueron retirados por ASI (Assurance Services International) por no cumplir con los requisitos sociales relativos a los derechos de los trabajadores.

¿Quiere añadir algo más?

El Día Internacional de los bosques fue establecido por Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de marzo y en este año 2022 su lema es bosques, consumo y producción sostenible, con objeto de hacer un llamamiento a la utilización de madera y recursos forestales respetuosos con el medio ambiente, procedente de bosques gestionados de forma sostenible.

La oferta y disponibilidad de productos de origen forestal sostenibles en España, madera, papel, cartón, fibras celulósicas de uso textil, tapones de corcho, carbón vegetal, biomasa, y otros productos no maderables como la resina o el caucho, depende directamente de la capacidad de producción sostenible de nuestros bosques; y de una adecuada identificación de los productos de origen forestal como responsables.

Para poder garantizar a empresas de la industria forestal de un lado, y a consumidores por otro, que los materiales y productos de origen forestal que se adquieren provienen de bosques gestionados de forma responsable, es necesario implantar e impulsar sistemas de certificación y verificación, que generen un adecuado marco de credibilidad en el mercado y en la sociedad, desde los bosques de origen, pasando por toda la cadena de suministro y producción hasta llegar al consumidor, a través de sellos de garantía sostenible que permitan demostrar de forma veraz y rigurosa la procedencia sostenible.