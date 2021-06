Salud hace un anuncio para cuando se controle la pandemia

El consejero de Salud ha afirmado que se han inyectado 5,6 millones de vacunas, que este miércoles se batió el récord con 136.459 dosis, que 2 millones de andaluces tiene la pauta completa, y 4 millones o tienen una dosis o están inmunizados por haber pasado el virus, por lo que ha indicado que "la Junta pone el 95% de las vacunas que nos llegan en la misma semana" y ha concluido que son "cifras que nos llaman al optimismo sobre la incidencia acumulada", aunque ha reconocido que "estamos preocupados por la incidencia acumulada", que ha circunscrito a personas de entre 16-19 años, de las que han indicado que "no repercuten en la hospitalización".

La diputada del PSOE, María José Sánchez Rubio, ha subrayado que la tasa de incidencia acumulada de Andalucía supera "en 75 puntos la media de España" y ha advertido de que es la segunda tasa más alta tras La Rioja, así como de que las 9 provincias con las tasas más altas, 7 son andaluzas.

"Están dando por hecho que con la vacunación es suficiente, pero no se está reforzando la Atención Primaria", ha sostenido Sánchez Rubio, quien ha dado cuenta de situaciones que se viven en los centros de salud como que "el mismo personal se ha ido a hacer las pcr y vacunación y no atienden presencialmente, que se hace tarde y después del proceso tortuoso de la llamada".

"No están realizando los rastreos, la desescalada es más lenta", ha afirmado la diputada del PSOE, quien ha considerado que "no ayuda solo confrontar con el Gobierno", por lo que ha instado a "reforzar todo el sistema sanitario para que no se perpetúen los datos".