Sánchez minimiza la debacle andaluza que el PP ve como un paso hacia Moncloa

La reelección de Juanma Moreno como presidente andaluz con 58 escaños, casi el doble de los 30 del PSOE, ha sido analizada este lunes por los principales partidos y, mientras en el PP reina la euforia, el resto digieren sus derrotas, la del peor resultado para el PSOE y el espacio a su izquierda y la de un Vox que no logra ni gobernar ni condicionar las políticas de la Junta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha minimizado ante la Ejecutiva del PSOE la debacle en Andalucía, donde los socialistas no ven un cambio de ciclo en la primera mayoría absoluta lograda por el PP en la región, que para la formación de Alberto Núñez Feijóo supone un paso «firme» hacia Moncloa.

Entretanto, Moncloa guarda silencio. Fuentes del Ejecutivo admiten un resultado peor al esperado pero argumentan que queda mucho tiempo hasta las generales y sostienen que el PP no puede cantar victoria.

«Estoy triste y además a mí me duele mucho mi partido y me duele mucho mi tierra», ha dicho la expresidenta andaluza Susana Díaz, apartada del liderazgo tras perder el Gobierno andaluz en 2018.

Sin embargo, la postura del aparato no ha evitado que socialistas de peso, como el presidente de Aragón, Javier Lambán, hayan pedido una «reflexión muy profunda». «No caben excusas de mal perdedor», ha apuntado también Odón Elorza.

El portavoz de la Ejecutiva, Felipe Sicilia, ha negado que exista preocupación y ha achacado el mal resultado a la abstención y la división de la izquierda, al tiempo que no ve una transferencia de votos del PSOE al PP.

«Si el PP de Andalucía es capaz de sacar mayoría absoluta, el PP en España no tiene techo», ha asegurado el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, que ha recalcado que el partido ha dado un paso «decisivo» y «firme» para «que Pedro Sánchez salga de la Moncloa».

La victoria de Moreno abre una nueva relación con Vox, que pierde su influencia. El presidente andaluz ha defendido que la única vía para «taponar a Vox» es el «camino por el centro», y las miradas se han dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que con su discurso ideológico logró parar los pies a los de Abascal pero no llevarlos a la irrelevancia.

Ayuso ha evitado chocar con la moderación propugnada por su partido y ha acusado a la izquierda de buscar divisiones. «Nadie me va a enfrentar a Juanma Moreno, nadie me va a enfrentar a Feijóo, y yo no voy a cambiar un milímetro mi política en Madrid», ha apuntado.

«El PP debe tener siempre, siempre, siempre, un pie en el centro y con el otro pie puede pivotar a derecha o izquierda», ha subrayado Bendodo tras el Comité de Dirección.